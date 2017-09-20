Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Mehmetali Yükselen, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan ve Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın AÖA’yı kapatma projesi bulunduğunu savundu.

Elcil yaptığı açıklamada, “Söz konusu üç kişinin usulsüzlükleri ve yasa dışılıklarını Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bir mektupla şikâyet edildi” dedi.

Elcil, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’ne 20 ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümü’ne de 20 öğrencinin YÖK aracılığıyla, YÖK Prosedürleri tamamlanarak, tam burslu olarak alındığını belirterek, LAÜ Rektörlüğü’nün bu konuyla ilgili” usulsüz ve yasalara aykırı davrandığına dair gerekçeler bulunduğunu” savundu.

Basınla da paylaşılan mektupta, 2017 ÖSYS Tercih Kılavuzu sayfa 501/ Tablo 4’de yer alan ve 18.05.2017 tarihinde kabul edildiği belirtilen kararın alındığı dönemde LAÜ’nün Lefkoşa’da 40 öğrenciye hizmet edecek bir kampüsü olmadığı ileri sürüldü.

LAÜ’nün, YÖK’ü yanıltarak ve YÖDAK’a başvurmadan bu girişimi yaptığı savunulan mektupta, bunu ortadan kaldırmak için AÖA ile AÖA Akademik Kurulu ve Yönetim Kurulu kararı olmadan 14 Temmuz’da bir protokol imzaladığı iddia edildi.

Mektupta, AÖA Yasası’na aykırı ve şu anda yargıda bulunan bir protokolle kampüs ve akademisyen ihtiyacının karşılanmak istendiği de ileri sürüldü.

Bu açılan bölümlerle ilgili YÖDAK ile hiçbir resmi yazışma yapılmadığı, izin alınmadığı ifade edilen mektupta, LAÜ ile AÖA arasında 14 Temmuz 2017 tarihinde imzalandığı iddia edilen ve yasalara aykırı olduğu savunulan protokolün şu anda ‘’yürütmeyi durdurma’’ istemi ile dava edildiği kaydedildi.

Mektupta, 5 Eylül 2017 tarihindeki duruşmada LAÜ ve AÖA adına savunma yapan Avukat Serkan Çınar’ın bu protokolün yürürlükte olmadığını mahkemeye beyan ettiği belirtildi ve “Yürürlükte olmayan bir protokol ile LAÜ nasıl öğrenci kabul edebilmektedir?” denildi.

Mektupta ayrıca şunlara yer verildi:

“YÖK gibi saygın bir kurumu yanıltarak YÖDAK’a hiçbir resmi başvuru yapmadan yasalara aykırı bölüm açan LAÜ’nün ortaya koyduğu girişiminin yargıda olduğu gerçeği, bu iki bölüme kabul edilen 40 öğrencinin mağdur edilmesini getirecektir.

Kendi kişisel çıkarlarına öğrencileri alet eden Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü’nün tartışmalı bir konuda mahkeme kararı olmadan öğrenci kabul etmesi tam bir sorumsuzluk örneği değil midir?

Kıbrıs’ın Kuzey’inde birçok üniversite ve buna bağlı olarak birçok eğitim fakültesi var iken LAÜ’nün Lefke’de var olan sınıf ve okulöncesi bölümlerinin Lefkoşa’da açılmasının gereği nedir?

Zaten çok sayıda var olan eğitim fakültesindeki öğrencilerin -ki sayıları 15 bin civarındadır, öğretmenlik uygulaması dersini nasıl yaptıkları ise şaibelidir.

Kuzey Kıbrıs’ın ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan toplam 5 bin civarında öğretmen vardır. Bu oran bize uygulama derslerinin gereği gibi yapılmadığını göstermektedir.”