ELÇİLİK’TE ‘ÖZEL’ TOPLANTI

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevlileri, geçtiğimiz Cuma günü ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nden önce Elçiliğe çağırdığı bazı sivil toplum örgütü yöneticileri ile özel bir toplantı yaptı, nabız yokladı, bu toplantı kamuoyuna açıklanmadı.

22 Ocak’ta yaşanan şiddet olaylarının ardından binlerce kişinin katıldığı ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’ öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile özel bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Havadis gazetesinden Başaran Düzgün’ün ilk kez köşe yazısıyla gündeme getirdiği, Kanal Sim’in de farklı detaylarına ulaştığı toplantıyı, Yenidüzen de doğrulattı.

Elçilik’teki toplantıya katılan bazı sivil toplum örgütleri Elçiliğin ‘Türkiye’ye destek mitingi’ organize etme niyetinde olduğunu ifade ederken, bazıları ise sadece o gün düzenlenecek ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’ne ilişkin nabız yoklandığını belirtti.

Alternatif miting hazırlığı…

Elçiliğe çağrılan dört üretici sivil toplum örgütünden ‘Türkiye’de destek mitingi’ adı altında bir etkinlik düzenlemelerinin istendiği ifade edildi.

Elçilikte toplantıya çağrılan örgütlerin Ticaret Odası, Sanayi Odası, Çiftçiler Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olduğu kaydedilirken, toplantının,18 Ocak Perşembe günü, yani Sendikal Platform’un ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nün yapılacağı gün gerçekleştirildiği de öğrenildi.

Büyükelçiliğin üst düzey isimlerinin hazır bulunduğu toplantıda bir ‘Türkiye’ye destek mitingi’ düzenlenmesi konusunda örgüt temsilcilerinin görüşleri alındığı,

bazı örgüt başkanları ‘Türkiye’ye destek mitingi’ düzenlenmesi fikrine olumlu yaklaşırken, bazıları da gereksiz gördüğünü söylediği de elde edilen bilgiler arasında…

Toplantıda aynı gece yapılacak ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nün beklenmesi ve ona göre yeniden değerlendirme yapılması konusunda mutabık kalındığı öğrenilirken, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin dört örgütün başkanlarını bu hafta içinde yeniden görüşmeye çağıracağı öğrenildi.

‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nden sonra GERİ ADIM…

YENİDÜZEN’in Elçilik’teki toplantıya çağrılan sivil toplum örgütlerinden aldığı bilgiye göre geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nden önce yapılan toplantıdan DESTEK MİTİNGİ için için NET KARAR çıkmadı…

Elçilik’teki toplantıya katılan sivil toplum örgütlerinden bazıları YENİDEN TOPLANTI yapılacağını ifade ederken, bazıları ise Cuma günkü Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nden sonra Elçiliğin bu konuda GERİ ADIM attığını belirtiyor…

Elçilik’te toplantıya çağrılan örgütler arasında ismi geçen Çiftçiler Birliği’nin Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, kendisinin “rutin konuları görüşmek için” orada olduğunu, “diğer arkadaşların da orada bulunduğu bir ortamda o gün düzenlenecek mitingle ilgili konu açıldığını” belirtti.

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “Mitingle ilgili sorular soruldu”

Elçilik’te toplantıya çağrılan örgütler arasında ismi geçen Çiftçiler Birliği’nin Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, kendisinin rutin konuları görüşmek için orada olduğunu, diğer arkadaşların da orada bulunduğu bir ortamda o gün düzenlenecek mitingle ilgili konu açıldığını belirtti.

Kelle’nin ifadeleri şöyle:

“Rutin konuları görüşmek için oradaydım. O gün yapılacak eylemle ilgili konu geldi. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmediğimi söyledim. Dostluk mesajları verileceği düşüncemi belirtti.

Ben iki projemizle ilgili haftada bir iki kez Elçilik’teyim… Görüşmem var. O nedenle oradaydım. Arkadaşlar da oradaydı. Gerçekleştirilecek mitingle ilgili sorular soruldu. Kıbrıslıların demokratik, anlayışlı, hoşgörüyü seven insanlar olduğunu söyledim. Yeni bir miting hazırlığı ile ilgili benim açımdan bir bilgi yok.”