Elcil: “Bu bilgileri talep etmek hukukun üstünlüğüne inanan her vatandaşın hakkı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, polisin 22 Ocak olaylarıyla ilgili hazırlayacağı ek raporun ve aranan 9 zanlının ne olduğunu sordu. Elcil,“Bu bilgileri talep etmek hukukun üstünlüğüne inanan her vatandaşın hakkıdır” dedi.

Yazılı açıklamasında, mahkemenin 22 Ocakla ilgili kararını saygıyla karşıladıklarını belirten Elcil, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri ile polisin ve savcılığın cezayı azaltmak için olağanüstü çaba harcadığını iddia etti. Elcil, bu olağanüstü çabanın elçilik tarafından kurulan bir siyasi partinin de gösterdiğini öne sürdü.

Dava sürerken yargı üzerinde baskı kurmak için açıklamalar yapıldığını, sanıkların tutuksuz yargılanması için girişimler yapıldığını iddia eden KTÖS Şener Elcil, söz konusu delillerin zaten kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Elcil, Yargıç Tacan Reynar’a koruma verilmesinin de tehdidin boyutunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

“Burada sorulması gereken soru, polisin Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya sunacağı ek raporun ne olduğu ve aranan 9 zanlıyla ilgili polisin ne yaptığıdır?” diyen Şener Elcil, şu sorulara da yanıt verilmesini istedi:

“Aranan 9 zanlı nerededir? Polis, görüntülerden tespit ettiği bu şahısların fotoğraflarını neden kamuoyuyla paylaşmıyor? Bu kişiler arasında devlet veya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı çalışanı var mı? Bu kişiler birileri tarafından korunuyor mu?”