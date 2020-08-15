Kıbrıs Postası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bazı Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ile Girne'de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katıldı.



YENİDÜZEN bu iddianın doğruluğunu TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkililerine sordu, yanıt alamadı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren siyasilere yakın kaynaklar ise TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin yemeğini doğruladı. İlgili toplantı ayrıca TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yakın kaynaklar tarafından da teyit edildi.



TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti ile Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ankara’ya davet edilmesinden sonra yeni bir iddia daha “Türkiye’nin Seçimlere Müdahalesi” olarak kamuoyunun gündemine geldi.



Kıbrıs Postası’na göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katılan Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Girne Milletvekili Ünal Üstel, Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Mağusa Milletvekili Sunat Atun, Lefkoşa Milletvekili - Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu olduğu öğrenildi.

Siyasi kulislerde davete katılan milletvekillerinin parti içerisinde Başbakan Ersin Tatar'a muhalif olan isimler olduğu yorumu yapılırken, yemeğin düzenlenme sebebinin de bununla alakalı olabileceği konuşuluyor.