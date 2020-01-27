Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'deki Elazığ ilinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
A+A-
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'deki Elazığ ilinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler : deprem
Önceki ve Sonraki Haberler