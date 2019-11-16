ELAM’dan çirkin provokasyon

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren neo-nazi ELAM partisi, dün gerçekleştirdikleri eylemde KKTC bayrağı yaktı.

Çözüm ve barış karşıtı duruşuyla bilinen aynı zamanda yabancı düşmanlığı ve ırkçı çıkışlarıyla da bilinen ve tepki çeken neo-nazi ELAM örgütü, dünkü eylem ile yeni bir provokasyona daha imza attı.

Özersay: “Medeniyetten nasibini almadılar”

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Polis Genel Müdürlüğü, Başsavcılık ve BM ile istişarelere başladıklarını belirterek, “Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır” ifadelerini kullandı.

Erhürman: “Anastasiadis’ten somut adım istenmeli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman ise yaptığı açıklamada, ELAM’ın eyleminin iki halk arasında güvensizliği besleme çabalarından bir yenisi olduğunu kaydederek, “Başta BM olmak üzere güven tesisi konusunda hassasiyet belirten uluslararası kuruluş ve devletlerin barış çabalarını olumsuz etkileyen bu davranışlar karşısında duyarsız kalma hakkı yok. Bu konudaki duyarlılığın Sayın Anastasiadise aktarılması ve somut adım istenmesi gerekiyor” dedi.

İşte açıklama:

“ELAM bu kez de KKTC bayrağını yakarak iki halk arasında güvensizliği besleme çabalarına bir yenisini ekledi. Başta BM olmak üzere güven tesisi konusunda hassasiyet belirten uluslararası kuruluş ve devletlerin barış çabalarını olumsuz etkileyen bu davranışlar karşısında duyarsız kalma hakkı yok. Bu konudaki duyarlılığın Sayın Anastasiadise aktarılması ve somut adım istenmesi gerekiyor. Biz de ilgili kuruluşlarla, büyükelçilerle ve siyasi partilerle görüşmelerimizde bu konuyu gündem yapacağız.”