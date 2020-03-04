ELAM: “Bütün kapılar kapansın”
Neonazi ELAM ve APOEL futbol takımının taraftarı, sınır kapılarının tümünün kapatılması amacıyla eylem yaptı.
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Neonazi ELAM ve APOEL futbol takımının taraftarı, sınır kapılarının tümünün kapatılması amacıyla eylem yaptı. Lefkoşa’nın güneyinde “Solomon Meydanı”ndan başlayan yürüyüş Lokmacı Barikatı’nda sonlandı.
Eylemde bütün kapıların kapatılması istendi.
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Etiketler : ELAM, APOEL, Lokmacı geçiş noktası
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