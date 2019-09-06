El-Sen'in grevi askıda!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) süresiz grevi Pazartesi gününe kadar askıya alındı. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, hükümet ile görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir şekilde devam ettiği, görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda süresiz grevin Pazartesi gününden itibaren devam edeceği ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Süresiz grevimizi bugün 14:30 itibarıyla Pazartesi gününe kadar askıya almış durumdayız.

Hükümetle görüşmelerimiz devam etmektedir. Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir şekilde ilerlemektedir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmelerden sonuç alınamadığı takdirde süresiz grevimiz Pazartesi gününden itibaren devam edecektir."