Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, son yapılan elektrik zammını değerlendirdi.

EL-SEN: Elinizi halkın cebinden çekin!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, geçtiğimiz gün açıklanan %23’e varan oranlardaki elektrik zammını asla kabul edemeyeceklerini, tek alternatifin zam olmadığını ve bu zammın geri alınması için halkı mağdur etmeden her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını belirtti.

Konut ve ticari kuruluşlardan aylık %95 stabil tahsilat oranı göz önünde bulundurulduğu zaman, halkın tahsilat konusunda üstüne düşeni fazlasıyla yaptığını görüyoruz. Yeniyıla sayılı günler kala ve elektriğe en fazla ihtiyaç duyulan kış aylarında bu zammı asla kabul edemeyeceklerini belirten Öksüzoğlu şunlara değindi;

"Sendikalar sadece kendi üyesinin refahını düşünmek ile mükellef değildir. Halka sorunsuz ve devamlı hizmet vermek için 24 saat çalışan Kıb-Tek'in içinde örgütlü bir sendikayız. Hem kurumumuzun geleceği, hem de halkın refahı bizim için önemlidir.

Bugün itibariyle ortalama hava sıcaklığı “gündüz 11-12 gece 4-5” derecede seyrederken, elektriğe en fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda %95 genel tahsilat yapabildiğimiz halkın cebinden ellerini çeksinler."

Bırakın zammı, indirim bile yapılabilir...

Öksüzoğlu; Bugün uygulamadaki maliyet hesaplamasına kaynaklık eden Ocak 2015 maliyet hesaplamasında "maliyet, yakıt fiyatı ve sabit gider" olmak üzere ikiye ayrılmıştı. İlk uygulama da yakıt maliyeti 19 kuruş/kWs iken 1 ton yakıtın fiyatı 650TL kur ise 2,33 $ idi. Sabit giderlerden oluşan maliyet ise 26 kuruş/kWs olup toplam maliyet 45 kuruş/kWs olarak açıklanmış ve Şubat 2015’den itibaren buna göre oluşan yeni tarifeler yürürlüğe konmuştu. Bugün ise 1 ton yakıt fiyatı 1224TL olmuştur. Buradan hareketle 19 kuruş/kWs yakıt maliyetinin 37 kuruş/kWs’e çıktığı görülmektedir. Yeni maliyet, buna göre 63 kuruş/kWs olarak belirlenmiştir.

Oysa, AKSA’ya ait dizel santraller satın alınıp üretimin tamamının Kıb-Tek dizel santralleri ile yapılması durumunda; sabit giderler maliyeti olan 26 kuruş/kWs; 23,86 kuruş/kWs’e düşecektir.

Belediyelerin Kıb-Tek’e olan 240 milyon TL’ye yakın borçlarının silinmesine karşılık, Kurum emekli maaşı ödemelerinin Maliye tarafından üstlenilmesi durumunda sabit maliyet 1,4 kuruş/kWs kadar ek bir düşüş gösterecek ve 22,46 kuruş/kWs olacaktır. Son olarak devlet ve devlete bağlı kurumların 160 milyon TL’ye yakın borçlarının ödenmesi halinde Kıb-Tek’in 140 milyon TL tutarındaki borcu nedeniyle sabit maliyete eklenen 1 kuruş/kWs faiz maliyeti de ortadan kalkacaktır. Böylece toplam sabit maliyet tutarı 26 kuruş/kWs’ten, 21,46 kuruş/kWs’e düşecektir.

Bugün artan yakıt fiyatına bağlı olarak 37 kuruş/kWs’e çıkan yakıt maliyeti de yüksek kârla çalışan AKSA’dan alınacak santrallerle üretimin tamamının Kıb-Tek’e ait dizel santrallerde yapılması durumunda, dizel santrallerin yakıt harcaması çok daha az olduğundan 25 kuruş/kWs’e düşecektir.

Sonuç olarak; 25 kuruş yakıt ve 21,46 kuruş diğer sabit giderler maliyeti olmak üzere önerdiğimiz tedbirlerin uygulanması halinde maliyet 46,46 kuruş/kWs’e düşeceğinden, bırakın zammı ciddi bir indirim yapılması dahi mümkün olacaktır.

Toplumsal fayda adına; halkı mağdur etmeden mücadele vermeye, her türlü fedakarlığı yapmaya ve elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Son zamanlarda yaşanan toplumsal olaylarda, hükümet yetkililerinin kişileri hedef göstererek “bunlar halkımızı devletten soğutmak için uğraşıyorlar” söylemine karşılık yine hükümet bu tip uygulamalarla halkı sahibi olduğu kurumlardan ve devletinden soğuttuğunun da farkında mı?

• Devlet ve devlete bağlı kurumların borcunun Kıb-Tek’e ödenmesi,

• Belediyelerin, Kıb-Tek’e olan borçlarının silinmesine karşılık, 26/77 Emekli Yasası’nda yapılacak bir düzenleme ile Kıb-Tek’ten emekli olan personelin emekli maaşlarının Maliye tarafından ödenmesi,

• AKSA’nın yarattığı maliyet artışını ortadan kaldırmak, ayni zamanda mevcut sözleşmesinin 2024 yılında biteceğini de dikkate alarak, AKSA’nın içerisinde bulunduğu mali durumu göz önünde bulundurarak AKSA’ya ait santrallerin satın alınması, (Devlet ve devlete bağlı kurumların Kıb-Tek’e olan borcu bu konuda yeterinden fazla kaynak sağlayacaktır.)

• Kamu yararına şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir Kıb-Tek yaratılmasına yönelik olarak Kıb-Tek’in özerkleştirilmesini sağlayacak önceden vermiş olduğumuz değişiklik yasa tasarısı Meclis’ten geçirilmesi halinde her türlü fedakarlığı yapmaya ve elimizi taşın altına koymaya hazırız.