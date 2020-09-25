EL-SEN’den uyarı grevi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bugün 16.00’dan itibaren uyarı grevine başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, El-Sen üyesi Kıb-Tek çalışanları, acil arızalara müdahaleler hariç, Pazartesi sabahı saat 07.30’a kadar çalışmayacak.

TAK muhabirinin konuya ilişin sorularını yanıtlayan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, çalışanların grevde olduğunu ancak vatandaşın mağdur edilmemesi için acil müdahaleleri sürdüreceklerini söyledi.

Tüm baskılara rağmen eylem kararlılığının sürdüğünü kaydeden Özkıraç, “Çalışanlara baskı uygulanıyor. Özellikle büyük işletmeler ve bazı yerel yönetimler çalışanlara akıl almaz baskılar yapıyor. Baskılara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

El-Sen’in uyarı greviyle ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün (25.09.2020 Cuma) El-Sen Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 25.09.2020 saat 16.00’dan 26.09.2020 saat 16.00’ya, 26.09.2020 saat 16.00’dan, 27.09.2020 saat 16.00’ya, 27.09.2020 saat 16.00’dan 28.09.2020 saat 07.30’a kadar uyarı grevi kararı almıştır”