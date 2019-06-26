EL-SEN’den Teknecik Santrali'ne filtre talebi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Teknecik Elektrik Santrali bacasına bir an önce filtre takılmasını talep etti.

EL-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili yazılı açıklamasında yıllardır filtre sorununun çözülmemesi nedeniyle hükümetleri eleştirerek “Siz devlet olarak kendinize bağlı olan bir yere gerekli yatırımı yapmazsanız, sonuç olarak o bölge halkını kanser denen illetle baş başa bırakırmış olursunuz” dedi.



“Aynı şekilde siz yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz sürece, AKSA’nın üretim yaptığı ve santralinin bacasında filtre bulunmadığı yere de yaptırımda bulunamazsınız” diyen Özkıraç, başta Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy olmak üzere hükümetten bir an önce Teknecik Elektrik Santrali’ne, ardından da Kalecik Elektrik Santrali’ne filtre takılmasını sağlamasını talep etti.

“Bu bir insanlık görevidir. Biz üretirken zehirlenmek ve zehirlemek istemiyoruz” diyen Özkıraç, “Tek istediğimiz hükümetin yasaları ve kuralları işleterek bu çevre felaketine bir son vermesidir. En önemlisi de insanlarımızı zehirlenmekten kurtarmasıdır” ifadelerini kullandı.