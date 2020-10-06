El-Sen'den  İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde 1 günlük uyarı grevi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde bugün saat 12.30’dan yarın 12.30’ a kadar uyarı grevi yapıyor.

Sendikadan verilen bilgiye göre grev El-Sen Yönetim Kurulu’nun bugün aldığı karar doğrultusunda uygulanıyor.

El-Sen grev gerekçelerini başta bazı tahsilatların ve santral bakımlarının yapılmaması olduğu belirtmişti.