El-Sen'den "Direniş için mücadele" çağrısı

El-Sen, elektrik zammını eleştirdi. El-Sen yönetimi, yapılan zammın Kıb-Tek’e ihanet olduğunu savunarak, pek çok kesimini birlikte “direniş için mücadele etmeye" çağırdı.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç ve El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif imzasıyla yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Son yıllarda ülkemizde ve özelde Elektrik Kurumu ile ilgili yaşanan gelişmeleri dikkatle izlemekteyiz. Toplumumuzu fakirleştirip ülkeden göç edilmesini sağlayan egemen çevreler dün de elektiriğe %30 zam yapmışlardır.

Bu zammı kabul etmek, hem topluma hem de Kıb-Tek’e yapılmış bir ihanet olarak nitelendiriyor ve karşısında duruyoruz. Bu konuda Toplumsal Mücadeleye hazır olan sendikamız El-Sen, tüm Kitle Örgütlerini, Sendikaları ve özellikle Halkımızı bu büyük DİRENİŞ’e birlikte mücadele etmek için çağrı yapıyoruz.

Asgari ücretli, memur, işçi, çiftçi, hayvancı ve kısacası toplumun tüm kesimlerini perişan edenleri, bankaları hortumlayanları, bu ülkede yoksulluk çeken halkımızı açlık sınırına düşüren kararlar karşısında her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu belirtmek ister ve bu tür kararları şiddetle kınıyoruz.

Bizler El-Sen üyeleri ve Kıb-Tek çalışanları olarak her türlü özelleştirmenin karşısında olduğumuzu ve bu konuda da gerekli mücadeleyi de vereceğimizi belirtmek isteriz.

Şimdi Buradan Hükümet Yetkililerine Soruyoruz;

Kıb-Tek eski ve yeni Yönetim Kurullarının dört adet Gaz (LNG) ile çalışabilen santralların yatırım kararı varken, Neden Bunun Önüne Geçip Halkın Ucuz Elektrik Almasını Engelliyorsunuz? Bilinmelidir ki her ay 41 milyon Tl. ödeme yapılan AKSA Firmasının burada yatırım yapmasına onay veren Hükümet ve Ekonomi-Enerji Bakanlığı Kıb-Tek’e Yatırım Yapılması Konusunda Neden Destek ve Onay Vermiyor?

Kurumumuzun üzerinde oynanmakta olan oyunların ve dayatma paketleri ile bu toplumun göç etmesine sebep olanların karşısında Dim Dik duracağımızı kamuoyuna duyururuz.