El-Sen yeniden grevde
El-Sen, bir süre önce askıya aldığı süresiz grevi tekrar uygulamaya koyduğunu duyurdu.
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El-Sen, bir süre önce askıya aldığı süresiz grevi tekrar uygulamaya koyduğunu duyurdu.
Açıklama iu şekilde;
Hükümet ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler olumsuz geçmiştir.Yatırımlar konusunda hükümet hiçbir adım atmamıştır.Bu nedenle askıya aldığımız süresiz grevimizi uygulamaya koyuyoruz.Tüm Kurum çalışanları mesai başlangıcında kendi bölgelerinde greve katılmalarına karar verilmiştir..
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