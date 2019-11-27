El-Sen yeniden grevde

El-Sen, bir süre önce askıya aldığı süresiz grevi tekrar uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Açıklama iu şekilde;

Hükümet ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler olumsuz geçmiştir.Yatırımlar konusunda hükümet hiçbir adım atmamıştır.Bu nedenle askıya aldığımız süresiz grevimizi uygulamaya koyuyoruz.Tüm Kurum çalışanları mesai başlangıcında kendi bölgelerinde greve katılmalarına karar verilmiştir..