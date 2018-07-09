El-Sen yeni yönetimini belirledi
EL-SEN Genel Kurulu Gerçekleşti... El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç oldu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) 07 Temmuz tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda Başkan, Genel Sekreter, İcra-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneteleme Kurulu Üyelerini seçti.
Kubilay ÖZKIRAÇ Genel Başkan
Ersan KAŞİF Genel Sekreter
Enver ENVEROĞLU İcra Kurulu Üyesi
Servet AKKILIÇ İcra Kurulu Üyesi
Rıdvan KORAL İcra Kurulu Üyesi
Mehmet E.DELİCEIRMAK İcra Kurulu Üyesi
Hüseyin SÖNMEZOĞLU İcra Kurulu Üyesi
M.Toprak ALTAY İcra Kurulu Üyesi
Hüseyin PEKSEVER İcra Kurulu Üyesi
Ahmet TUĞCU İcra Kurulu Üyesi
Sayner SEYİTLER İcra Kurulu Üyesi
Ali KANAT Yönetim Kurulu Üyesi
Münür PAŞA Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet DANA Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ARAS Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe ARABACI Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa KODALAK Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür TEPELİ Yönetim Kurulu Üyesi
Halil TUĞAÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Cankay EBELER Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım SAKİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
HAMİT ÇANAKKALELİ Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KORKMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan SABRİLER Yönetim Kurulu Üyesi
Nurdan KORHAN Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin KUKURAL Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet UZUNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Tarkan ULUSOY Denetleme Kurulu Üyesi
Çağlayan CESURER Denetleme Kurulu Üyesi
Dündar GÜRPINAR Denetleme Kurulu Üyesi