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  3. El-Sen yeni yönetimini belirledi
El-Sen yeni yönetimini belirledi

El-Sen yeni yönetimini belirledi

EL-SEN Genel Kurulu Gerçekleşti... El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç oldu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) 07 Temmuz tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda Başkan, Genel Sekreter, İcra-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneteleme Kurulu Üyelerini seçti.

 

Kubilay ÖZKIRAÇ                 Genel Başkan
Ersan KAŞİF                           Genel Sekreter
Enver ENVEROĞLU              İcra Kurulu Üyesi
Servet AKKILIÇ                      İcra Kurulu Üyesi
Rıdvan KORAL                      İcra Kurulu Üyesi
Mehmet E.DELİCEIRMAK    İcra Kurulu Üyesi
Hüseyin SÖNMEZOĞLU     İcra Kurulu Üyesi
M.Toprak ALTAY                   İcra Kurulu Üyesi
Hüseyin PEKSEVER              İcra Kurulu Üyesi
Ahmet TUĞCU                      İcra Kurulu Üyesi
Sayner SEYİTLER                   İcra Kurulu Üyesi
Ali KANAT                             Yönetim Kurulu Üyesi
Münür PAŞA                         Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet DANA                    Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ARAS                          Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe ARABACI                      Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa KODALAK              Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür TEPELİ                        Yönetim Kurulu Üyesi
Halil TUĞAÇ                          Yönetim Kurulu Üyesi
Cankay EBELER                     Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım SAKİNOĞLU              Yönetim Kurulu Üyesi
HAMİT ÇANAKKALELİ         Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KORKMAZ             Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan SABRİLER               Yönetim Kurulu Üyesi
Nurdan KORHAN                 Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin KUKURAL                  Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet UZUNOĞLU          Yönetim Kurulu Üyesi
Tarkan ULUSOY                    Denetleme Kurulu Üyesi
Çağlayan CESURER              Denetleme Kurulu Üyesi
Dündar GÜRPINAR              Denetleme Kurulu Üyesi

 

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