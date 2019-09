EL-SEN 'Uyarı' grevinde

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bir günlük uyarı grevi için merkez binada toplandı.

Ekonomik pakete, özelleştirme ve AKSA'ya karşı olduğunu belirten sendika, toplumsal direniş ve kavgalarını Kıb-Tek özerk bir yapıya kavuşana kadar sürdüreceğini, geri adım atmayacağını duyurmuştu.

Sendika, merkez bina önünde birazdan başlatacağı eylemini Başbakanlığa yürüyerek sürdürecek.

Merkez önünde toplanan sendika üyeleri, eylem yapıyor.

"Tek amacımız kurumun yaşatılması"

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, önceki gün yaptığı açıklamada, gerek hükümet, gerekse KIb-TEK Yönetim Kuruluna süreç içinde gerekli uyarıları yaptıklarını ve bu sürenin dolduğunu kaydetmişti.

Özkıraç, TEK amaçlarının KIB-TEK'in yaşatılması olduğunu ifade etmişti.

Eylem alanındaki güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Alana yakın yerde birçok çevik kuvvet hazır bekletiliyor.

EL-SEN grevinde "COME ON ERS" yazılı bir de pankart taşınıyor. Bir süre önce Başbakan Ersin Tatar İngiltere'de futbol oynadığı dönemi anlatırken o yıllarda maç sırasında kendisine "Come on Ers" diye seslendiklerini anlatmış, "kafa ile goller attığını" söylemişti. Tatar ayrıca muhaliflere de "kafa atacağını" anlatarak espiri yapmıştı.

Maliyenin elektriği kesilmişti...

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günlerde EL-SEN, gerek devlet kurumlarına gerek sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle eyleme başlamıştı. Kuruma borcu olan yerlerin sırayla eleştirinin kesileceği açıklanmış, ilk eylemini 29 Ağustos Maliye Bakanlığı'nda başlatmıştı.

Eylemde, kuruma 103 Milyon TL borcu olan binanın elektriği kesilmiş, yönetim kurulu tarafından iki saat sonra yeniden bağlanmıştı.

EL-SEN, gerek devlet kurumlarına gerek sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle başlattığı eylemlerine devam ediyor.