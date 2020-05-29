EL-SEN, Taçoy’un açıklamalarını eleştirdi
EL-SEN, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u eleştirerek, kendisini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yatırım yapılması yönünde gerekli adımları atmaya çağırdı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u eleştirerek, kendisini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yatırım yapılması yönünde gerekli adımları atmaya çağırdı.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Taçoy’un AKSA’yla ilgili açıklamalarını eleştirdi.
Taçoy’u, AKSA’nın “sözcüsüymüş gibi görev yapmakla” suçlayan Özkıraç, Bakan’ı, KIB-TEK’e yatırım yapılması yönünde gerekli adımı atmaya çağırdı.
Özkıraç kısa süre içinde bunun hayata geçmemesi halinde EL-SEN olarak gereken adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.
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