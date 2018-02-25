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 EL-SEN, Özkan Gürler'i anacak

 EL-SEN, Özkan Gürler'i anacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), görevi başında şehit düşen Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), görevi başında şehit düşen Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek.

 EL-SEN’den verilen bilgiye göre, Gürler’in Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında yer alacak olan tören saat 10.30’da başlayacak.

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