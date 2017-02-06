Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen’in Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın kurumla ilgili açıklamalarının doğruları yansıtmadığını öne sürdü.

Öksüzoğlu, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesiyle tarifelerin 20 kuruş ucuzlayacağı yönündeki açıklamaların da doğru olmadığı görüşünü belirtti.

Öksüzoğlu yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın önceki günkü açıklamalarını eleştirerek, Erdoğan’ın; Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin mevcut tarifeleri 20 kuruş ucuzlatacağını söylediğini ve bu iddiasını güçlendirme adına da birbiriyle çelişen çeşitli rakamlar verdiğini savundu.

Öksüzoğlu, elektrik mühendisi olan Erdoğan’ın yatırım projeleriyle ilgili kapsamlı fizibilite raporu hazırlamanın uzmanlık alanına girmediğini ileri sürdü.

“Müdür birbiriyle çelişen rakamlar vermiştir”

Öksüzoğlu konu ile ilgili şunları ifade etti:

“KIB-TEK Genel Müdürü Sayın Gürcan Erdoğan, 3 Şubat 2017 tarihinde bir yerel gazeteye KIB-TEK ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu iddiaların bir kısmına açıklık getirmek ve diğerlerini süreç içerisinde yeniden ele almakta yarar gördük. KIB-TEK Genel Müdürü yapmış olduğu açıklamada, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin mevcut tarifeleri 20 kuruş ucuzlatacağı iddiasında bulunmuştur. Sayın Müdür, iddiasını güçlendirmek için bir biriyle çelişen çeşitli rakamlar da vermekten geri durmamıştır. Sayın Erdoğan sadece bir elektrik mühendisidir. Her hangi bir yatırım projesinin kapsamlı fizibilite raporunu hazırlamak, onun uzmanlık alanı değildir. “Bakkal hesabı” yaparak, kablo ile elektrik getirilmesinin tarifeleri 20 kuruş ucuzlatacağını iddia etmesi, aklımızla dalga geçmeye çalışmaktan öteye bir anlam taşımaz.

“Fizibilite raporu var mı?”

EL-SEN bir kez daha soruyor. TC’den kablo ile elektrik getirilmesiyle ilgili herhangi bir FİZİBİLİTE RAPORU var mı? Kablo ile gelecek olan elektriğin miktarı nedir? Kaç paradan, ne kadar süre ile satılacak? Garantili alım, yani kullanılsa da kullanılmasa da KIB-TEK’in, yani halkın ödemesi gerekecek alımlar yapılmak zorunda kalınacak mı? EL-SEN ortada en azından henüz böyle bir FİZİBİLİTE RAPORU yoktur diyor. Dolayısı ile Sayın Erdoğan’ın ortaya koyduğu rakamlar tümden kendi hayalinin ürünüdür. Böyle değilse açıklamasında belirtilen verileri de içeren FİZİBİLİTE RAPORU ortaya konup halkımızla paylaşılmalıdır.

Sendikamız yapılan ve yapılması önerilen zamlar gereksizdir ve derhal geri alınız diyor. Çözüm yollarını ise defalarca açıkladık. Yine açıklamaktan çekinmeyiz. Yeter ki hükümet, kurum yönetimi ve müdürü istesin ve yapmaya niyetleri olsun.

Sayın Müdürün Cratos Hotel ile ilgili rakamları çürütmeye çalışması beyhudedir. Özetle KIB-TEK’in hakları mahkemede SAVUNULMAMIŞ, tarafların iddialarını dinledikten sonra mahkemenin karar vermesi beklenmemiş ve ilgili otelin talepleri doğrultusunda anlaşmaya varılarak mahkemenin; “Nizamat” olarak bilinen bir karar üretmesi sağlanmıştır. Bu konuda yetki var mı? KIB-TEK’in hakları korundu mu? Korunmadı mı? Bu konuları incelemesi gereken Sayıştaylık ve Ombudsman’ dır.

“Bu kadar gecikme kötü yönetimin tam da kendisidir”

Sayın Gürcan Erdoğan, Trafo alımı konusunda geç kalınmadığını iddia ediyor. Teknecik Termik Santralının çıkış trafosu 19 Ağustos 2016 tarihinde arızalanarak santral ünitesinin bu tarihten itibaren devre dışı kalmasına neden olmuştur. KIB-TEK Yönetim Kurulu, bahse konu trafonun temini için niye farklı tarihlerde farklı içeriğe sahip birden çok karar aldı? Bazı Kurum Yönetim Kurulu üyelerinin dile getirdiği ve basına da yansıyan, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların, Müdür tarafından değiştirilerek uygulanmak istendiği iddiası ile trafo alımı konusunda birden çok ve farklı karar üretilmesi arasında bir ilişki var mıdır? Bu iddia eğer doğru ise Sayın Müdürün yetkisini aşarak ağır bir suç işlediği ve hakkında soruşturma açılması gerektiği açıktır. Sonuç olarak ihale, 26 Aralık 2016’da yani patlamadan 4 ay geçtikten sonra sonuçlanmıştır. Bu trafoların fiilen gelmesi en erken Nisan-Mayıs 2017’de yani patlamadan 8-9 ay sonra olabilecektir. Sayın Erdoğan için yaklaşık 3 aylık gecikme ile karar alınması, ihalenin 4 ay sonra sonuçlanması ve bu trafoların muhtemelen 9 ay gecikme ile gelmesi normal olabilir. Enerji gibi bir alanda 1 günün bile önemli olduğuna inanan sendikamız için, bu kadar gecikme KÖTÜ YÖNETİMİN tam da kendisidir. Bu gecikmenin bedelini de yine halkımız parasal olarak ödemiştir ve ödemeye devam edecektir.

Yakıt temini ile ilgili iddialarımızın gerçek olup olmadığını 12 Şubat 2017 tarihinde hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Sendikamızın hangi meşru eylemi nerede ne zaman yapıp yapamayacağına KIB-TEK yönetimi veya müdürü değil; sendikamızın sadece kendi yetkili organları karar verebilir.

Kamuoyumuz ve KIB-TEK yönetimi gerçek veri ve belgelere ulaşabilir. Medya mensuplarına yaptığımız 31 Ocak 2017 tarihli açıklama ve verdiğimiz belgelere bir daha bakmalarını tavsiye ederiz.”