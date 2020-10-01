El-Sen, Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde uyarı grevinde
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) bugün saat 16.30’dan yarın saat 16.30’a kadar Lefkoşa bölge amirliği tesis şubesinde uyarı grevi yapacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) bugün saat 16.30’dan yarın saat 16.30’a kadar Lefkoşa bölge amirliği tesis şubesinde uyarı grevi yapacağını duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklama şöyle:
“Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda bugün saat 16.30’ dan yarın saat 16:30’ a, kadar Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur.”
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