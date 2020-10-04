El-Sen, KTAMS'ın eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), kamu sağlık çalışanlarının 5 aylık ek mesailerinin ödenmediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde yapmış olduğu eyleme destek belirtti.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi Hükümeti’ne, “pandemiyi neden göstererek işçi ve emekçinin cebine göz dikme” suçlamasında bulunuldu.

“Özellikle pandemi sürecinde dünyanın birçok yerinde ödül verilen sağlık çalışanına, bizde çalıştıkları sürenin hakkı bile verilmemesi sendikamız tarafından da kabul edilebilir değildir” denildi.

Açıklamada ayrıca hükümetin pandemi sürecinde maaşlara 4 aylık hayat pahalılığını yansıtmayarak, 120 milyon TL tasarruf ettiğine işaret edilerek, bunun nereye harcandığının açıklanması gerektiği kaydedildi.

Maliye Bakanlığı’nın pandemi sürecinde çalışan tüm emekçilerin hak etmiş olduğu mesaileri zaman kaybetmeden ödemekle mükellef olduğunu belirtildi.