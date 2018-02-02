El-Sen: “Kıb-Tek’in özerkleşmesi zorunludur”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) siyasilerin etkisinden kurtarılması için özerkleşmesi gerektiğini vurguladı.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan bir habere dayandırarak, kurum yöneticisinin, bir vatandaşa 4 bin 453 TL ödenmesine ilişkin mahkeme kararını doğru bulmadığı için ödemeyi zamanında yapmayacağını açıklaması üzerine icra memurlarının KIB-TEK’e ait klimaları sökmeye başladığına işaret etti.

Öksüzoğlu, KIB-TEK’in, müdür tarafından bilerek ve isteyerek zarara uğratıldığını ve sonuçta ilgili kişiye paranın kurumun kasasından ödendiğini öne sürdü.

Umut Öksüzoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu örnek bile tek başına KIB-TEK’in siyasilerin etkisinden kurtarılması için yeterlidir. Müdür, kurumu zarara sokmuş, mahkeme kararını kendince doğru bulmadığı için uygulamamıştır. Sorumuz çok basittir. Bu tutum karşısında ilgili müdür hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? Bu sadece son örnektir. Bundan önce de en az 7 kez personele yönelik uygulamaları nedeniyle mahkemelerce mahkum edilmiştir. Tüm bunların hesabını kim soracak?”

Öksüzoğlu, halka, kaliteli, sürdürülebilir, ucuz ve sürekli enerji sağlamanın en doğru yolunun özerk KIB-TEK yaratmak olduğunu, hukukun üstünlüğüne inanan, kurumun, halkın ve tüketicilerin haklarına saygı gösterecek bir KIB-TEK yaratmanın böylece mümkün olacağını kaydetti.

Umut Öksüzoğlu, yeni hükümetten bu yönde ivedi adımlar atmasını beklediklerini belirtti.