EL-SEN Genel Kurulu yapılıyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor. Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleşen Genel Kurul saat 11.00'de başladı. Genel Kurulda 2 aday Başkanlık için yarışırken, 600’e yakın üye katılımı olması bekleniyor.
Oy verme işlemi başladı
Genel Kurul'da başlkanlık seçimi için oy verme işlemine geçildi. Sandıklar saat 18.00'de kapanacak.
El Sen başkan adayları "Birlik mücadele dayanışma" sloganlarıyla kucaklaştı.
İKİ ADAY DA YENİDÜZEN'E DEĞERLENDİRME YAPTI
Genel Kurulda ilk sözü sendika başkanı Kubilay Özkıraç aldı. Özkıraç, Çalışma Bakanı ve Başbakanın genel kurulda olmamasına sitem etti.
Genel Kurul'da sırasıyla Bağımsızlık Yolu adına Münür Rahvancıoğlu, Sendikal Platform adına DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşan, TKP-YG Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, KIB-TEK Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu konuşma yaptı.
Fotoğraflar: Devrim DEMİR