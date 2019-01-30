El estetiği

Yaşlanmayla beraber ciltte görünür hale gelen olumsuz değişiklikler kişinin psikolojisini, sosyal ilişkilerini, işini ve sağlığını etkilemektedir. Yüzde yaşlanmanın getirdiği olumsuzlukların tedavi ile kısmen de olsa giderilmesinin mümkün olması, yaşlanmanın etkilerinin daha da bariz görüldüğü eller ve boyunda da bu gereksinimi doğurmaktadır.

Ellerimiz yüzümüzden sonra vücudun en çok göze çarpan bölgesidir. Yapılan bir araştırmada kişilerin yaşının sadece ellerine bakılarak tahmin edilebildiği gösterilmiştir. Yüzde cilt yenilenmesi için tedavi seçeneklerinin artması, el için de talepleri arttırmıştır. Yaşlanma ile birlikte ellerde bazı olumsuz değişiklikler olur. 30-40 yaşlarında nemini kaybetmeye başlayan ellerde kuruluk ve sertlik oluşur, zamanla küçük lekelerle karakterize lentigolar, solar keratozlar ortaya çıkar. 50-70 yaşlarında ise deri ve yağ dokusundaki azalma neticesinde damarlar, kemikler ve tendonlar oldukça belirgin hale gelir. Romatizmal hastalıklar sonucu eklemlerde şekil bozuklukları gelişebilir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Ellerdeki yaşlanma belirtilerini düzeltmek için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur.

Ellerde oluşan lekelerin tedavisinde glikolik asit, salisilik asit ve benzeri maddelerle kimyasal soyma (kimyasal peeling) işlemi uygulanabilir. İstenilen soyma derinliğine göre maddelerin yoğunlukları ayarlanabilir, kombinasyonlar da kullanılabilir. Eller için genelde yüzeysel ve orta derecede soyma işlemleri tercih edilir.

Mezoterapi düşük ilaç dozlarının deriye enjeksiyon yolu ile verilmesi işlemi olup, son yıllarda popüler hale gelmiştir. Cilt gençleştirme amacıyla çeşitli vitaminler (A, B kompleks vitaminleri, C, E, K), aminoasitler, mineraller, koenzimler ve nükleik asitlerden oluşan karışımlar yüzeyel olarak deriye enjekte etmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu yöntemle cilt nemi ve sıkılığı artar, parlak bir cilt oluşur.

DOLGU MADDELERİ

Dolgu maddeleri içinde altın standart olarak kabul edilen hyalüronik asit, hacim sağlayıcı etkisi sonucu yaşlanmayla beraber ellerde görülen kırışıklıkları ve gevşekliği düzeltir ve damarların, tendon ve kemiklerin belirgin görüntüsünü hafifletir. Eldeki damarlara zarar vermeden enjeksiyon yapılır. Bu tedavi yöntemi ile 1 yıla kadar süren hasta memnuniyeti gözlenmektedir.

LAZER

Ellerde oluşan yaşlanma belirtilerinin tedavisi için lazer ve ışık sistemleri de kullanılmakla birlikte, el sırtının derisinin inceliği nedeniyle iyileşme süreci yüze göre daha uzun sürer.

Fraksiyonel lazerlerin etkinliği yüksek olup, iyileşme sürecinin kısa olması ve yan etki olasılığının düşük olması gibi büyük avantajları vardır. Bu nedenle son zamanlarda cilt yenilenmesinde en sık kullanılan lazer sistemleridir. El cildi yenilenmesinde hem lekelere hem de kırışıklık, gevşekliklere etki etmesi, aynı zamanda etkinliğin yüksek olup, hızlı iyileşmenin gözlenmesi fraksiyonel lazerlerin kullanımı için iyi bir tercih olmuştur.

IPL cihazları lazer gibi etki gösteren ve görünen ışık kaynaklarıdır, ancak gerçek anlamda lazer sayılmazlar. IPL sistemlerinin el sırtındaki lekeler ve damarsal olaylarda tedavide aynı anda kullanılabilmesi büyük avantajdır. Ek olarak yaşlanmayla oluşan el sırtındaki gevşekliğin düzeltilmesinde fayda sağlamaktadır.

RADYOFREKANS

Radyofrekans uygulaması ise son yıllarda kozmetik dermatoloji alanında cilt rejuvenasyonunda (cilt yenileme) kullanılan ve cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir. Radyofrekans, deride elektrik enerjisini termal enerjiye dönüştürerek kollajen liflerin (destek lifler) sentezini uyararak sıkılaştırma etkisi göstermektedir.

Radyofrekans, etkinliğinin yüksek olması, uygulamada rahatsız edici bir ağrı oluşmaması, iyileşme süresinin kısalığı ve düşük yan etki insidansı nedeniyle avantajlı bir uygulama olarak görülmektedir.

SKLEROTERAPİ

Yaşlanmayla beraber ellerde görünür hale gelen damarların tedavisi için skleroterapi yapılabilir. Bu amaçla kimyasal maddeler iğne ile damar içerisine verilerek damarın büzüşmesi sağlanır. Genellikle birkaç uygulama yeterli olmaktadır. Verilen maddeye bağlı allerjik reaksiyonlar, şişme, kaşıntı, ağrı ve lekeler gözlenebilir.

Sürekli göz önünde olması nedeniyle kozmetik açıdan önem taşıyan eller, yüz bölgesinden sonra yaşlanmanın getirdiği olumsuzlukların en fazla gözlendiği yer olması nedeniyle yaşlanmanın etkilerinin giderilmesi gereksinimi hissedilen ve talep gören bir bölgedir.