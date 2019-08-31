"El ele, kardeşçe barış dolu yarınlar yaşayalım"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı. Güzelyurt Belesiyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yaptığı açıklamada tüm dünyada huzur ve güvenin hakim olduğu, barış dolu yarınlar yaşanılması temennisinde bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"İnsanlık, dünyanın farklı bölgelerinde halen savaşlar ve terör eylemleri yüzünden acılar yaşamaktadır.

Yakın coğrafyamızda ülkelerindeki savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı drama tanıklık etmekteyiz. Savaşın yarattığı acıların silinmesi hiç de kolay değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi de bu sebeple büyük önem taşımakta ve bu özel günde hatırlatılması gereken sözlerinden biridir.

Tüm dünya üzerinde huzur ve güvenin hakim olduğu, barış dolu yarınlar temenni eder, tüm insanlığın kardeşçe el ele yaşayacağı günler diler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım."