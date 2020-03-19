Eksoz sirkat eden zanlıya 100 Bin TL’lik kefalet

Mağusa’da çalıştığı işyerinde hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı A.C.Y. teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kıvanç Özoğlu, zanlının Mağusa’da faaliyet gösteren Admel Ticaret isimli hurdacıda çalıştığını ve Mart ayı içinde 450 TL değerinde araba eksozu sirkat ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Özoğlu, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.