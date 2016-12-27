Ekrem’in hedefi büyük

Hüseyin Yahat

Ekrem Civisilli vücut geliştirmede hedefinin Kuzey Kıbrıs’ı yurt dışında temsil etmek olduğunu söyledi. Mağusa bölgesinin sevilen sporcularından Civisilli, “Vücut geliştirme sporuna lise yıllarımda ilgi duymaya başladım fakat, bu spor hakkında pek bilgili değildim. Her zaman kolay bir spor olduğunu düşündüm. Üniversite yıllarımda bu spora daha çok gönül vermeye başladığımda bu sporun zorluklarının farkına vardım” dedi. Civisilli yıllar geçtikçe daha fazla bilgi edindiğini, öğretim hayatı tamamlandıktan sonra Kıbrıs’a döndüğünü ve antrenörü Görkem Çırakoğlu ile birlikte yarışmalara hazırlanmaya karar verdiğini söyleyerek vücut geliştirme sporuna nasıl başladığını anlattı.

Türkiye’de ilk 10 içerisine girdi

2016 Nisan ayında KKTC’de düzenlenen vücut geliştirme yarışmasında +1.78 atletik fizik kategorisinde KKTC şampiyonu olduğunu belirten Ekrem Civisilli, “Bu başarımın ardından ülkemi Türkiye’de temsil etme hakkını elde ettim ve 2016 Eylül ayında ülkemi Türkiye şampiyonasında temsil ettim. Zorlu bir podyumda 38 kişi ile mücadele ederek ilk 10’a kalmayı başardım, fakat dereceye giremedim ama o podyumda kazandığım tecrübe ve duygular hayatımın en güzel anılarını biriktirmeme sebep oldu” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışında büyük başarılar elde etmek istiyorum”

Gelecekteki hedefleri hakkında da konuşan Civisilli, “Hedefim ülkemi tekrar yurtdışında temsil ederek ilerde daha büyük başarılar elde etmektir” dedi. Yaşadığı olumsuzluklardan da bahseden genç sporcu, “Maalesef KKTC’de bir çok insan bu sporun ne kadar zor ve fedakarlık isteyen bir spor olduğunun farkına varamadıkları için bu spora gönül veren sporcu kardeşlerimize gereken değer vermemiştir. Tek dileğim bu sporu yapan arkadaşlarımın gereken değeri ve saygıyı görmesidir” açıklamasını yaptı.