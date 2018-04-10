Ekrem Yeşilada konserle anıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu geleneksel Kıbrıs Türk müziği üzerine araştırmaları ve kitapları bulunan Besteci Ekrem Yeşilada anısına konser verdi. Şef İlker Dölek yönetmenliğinde toplam 35 kişilik koro ve orkestradan oluşan Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konseri 9 Nisan Pazartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tüm türkü dostlarının davetli olduğu, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen konseri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Şirketler Mukayyitliği Müdürü Havis Üresin, eski başbakanlardan Hakkı Atun ve Cumhurbaşkanlığından Halil Sadrazam ile birlikte Besteci Ekrem Yeşilada’nın ailesi ve kalabalık bir sanatsever topluluğu izledi.

Ekrem Yeşilada’nın “Beşparmak Dağı Sıra”, “Bir Mendil Aldım Şeherden” isimli sevilen türkülerinin yanı sıra Kıbrıs ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçilmiş türkülerin sunulduğu konser sonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit merhum bestecinin eşi Seval Yeşilada’ya gecenin anısına bir plaket takdim etti.