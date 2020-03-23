Ekranlarda bir rekor...

Arda Gündüz ve Umut Karacaoğlu ikilisi ilk ‘’Evde Kal’ konserini 18 Mart Çarşamba akşamı vermişti. Tamamen amatör koşullarda gerçekleştirilen ve Internet kanalıyla izleyicilere canlı olarak iletilen bu konseri, dünyanın dört bir yanından 25 bini aşkın kişi izlemişti.

İkilinin ‘Evde Kal’ konserlerinin ikincisi 21 Aralık Cumartesi gecesi 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşti. Birincisi gibi olağanüstü ilgi gören konseri izleyenlerin sayısı birincisini izleyenlerin nerdeyse iki katıydı. Facebook’daki rakam 45 binin üzerindeydi.

Şimdi herkes, Kıbrıs için rekor sayılabilecek bir sayıda izlenen bu konserlerin bir üçüncüsünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusunu sormakta.