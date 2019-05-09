EKOR-MAĞUSA

Zekai Altan

Bir ara bir sitede gözüme çarpmıştı. Mağusa’da 10 önemli restorant diye. Şaşırdım. Acaba bu seçimde bu ülkede etkin olan Restorantcılar Birliği yer aldı mı! Yapılan yayında nasıl bir seçim kriteri uygulandı. Hangi sınıflandırılmış bir kategori izlenmiştir. Benim yaptığım incelemede bu seçime pek güven olmaz. Burada ciddi bir haksızlık yapıldığını söyleyebilirim. Bazı mekanlar Lezzet mekanları olarak değil Face’e fotoğraf atmak için Face mekanları olarak yani hiçbir lezzeti olmayan ve yalnızca pahalı bir yatırımda yemek alarak gösteriş mekanları olarak algılandığını söyleyebilirim. Yani lezzet farkındalığı yok. Ben şahsen Mağusa’daki EKOR’u kendi alanında ve sınfı içerisinde ilk 10’a seçerim. Hatta bu alanda da tektir. Bugün Restorantcılar Birliği çok güçlü olmalı. Çünkü yiyecek-içecek sektöründe söz sahibi olacak bir örgüt. Kuralları katı ve denetimleri de çok etkin olmalı. Sınıflandırma kriterleri de uluslararası normlara göre planlanmalı. Bugün bu ülkede restorant sektörünü ve restorantları 20 yıldan beridir istikrarlı bir biçimde gündemde tutan tek bu sayfadır. Adres’inizdeki lezzet sayfası. Ve biz burada hiç bıkmadan usanmadan ve özverimiz ile bu restorantlarımızı ve lezzetleri sizlere taşımaya çalışıyoruz. Bu güzide restorantlarımızı da tanıtmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm ve çoğu zaman da acımasızca eleştirmemi etkileyen tek konu, ülkenin ekonomik yapısı ve buna paralel olarak da ciddi bir denetimin ve sınıflandırmanın olmadığı bir ülkede nasıl bir eleştiri yapabilirsiniz. Bu ülkede ciddi bir eleştiriye gitmeniz halinde o restoran çok zor durumda kalır. Ben kötü olanları yazmıyorum. Durumu iyi ise kaleme alıp yorumlarımı da mütevazi bir biçimde yaparım. Ekor için de yorumlarım var. Yıllar önce gittiğim Ekor’a tekrar gittim ve standartlarının değişip değişmediğini görmek istedim.

MEKÂN

Mağusa’da bir ekol ve bir örnektir ülke genelinde. Unlu ürünler üzerine. Yoğun bir talep ile çalışıyor. Mağusa’da Sema Otel‘in hemen arkasında. Oldukça geniş bir bina. Araç park sorunu var. Dış alan kapalı ve sigara içme alanı. İç alan ise oldukça geniş. Geniş bir yemek yeme salonu. Çocuk oyun köşesi ve birçok çeşitli un ürünleri stantları. Ekmek, çörek, simit, poğaça, zeytinli, kruvazör ve daha birçok çeşit. Peksemet ve kafese kadar. Personel üniformalı. Restorant müdüründen halkla ilişkilere kadar. Profesyonel bir kadro gibi. Burada ilk talep un ürünlerine. Çay ile birlikte damak tadınıza uygun simit, çörek veya farklı bir ürün. Bu geniş ve güzel mekanda ayrıca farklı mönüleri de alabilirsiniz.

MÖNÜ VE LEZZET

Ekor’un unlu ürünlerini tattım. Çok beğendim. Hatta paket servisi de yaptırdım. Ve ikinci kez gittim. Öğle yemeği için oldukça kalabalık. Dış alana oturduk. Mönü kartında oldukça zengin mönüler. Biz Tavuk Meksika, tavuk dolma ve köfte siparişi verdik. Sipariş çok gecikmedi. Zamanında servis edildi. Tavuk Meksika çok lezzetli. Biraz acılı. Damak tadıma uymasa da çok beğendim. Malzemesi, mısırı, biberi, domatesi, baharatları ve üzerindeki eritme peyniri ile sos tadılmaya değer. Bu lezzeti beklemezdim. Diğer mönülerin de çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Eşim Kader de çok beğendi. Ekor’da unlu ürünlerin yanında yemek yiyeceğiniz bir de güzel lezzetli mönüsü vardır. Buradaki lezzetleri mutlaka tadın. Burada doğum günü etkinliği yanında birçok çeşit unlu ürünleri veya tatları da yiyebilirsiniz. Veya evinize paket olarak alıp gidersiniz. Tavsiye ederim.

TEL 366 72 16-17-18-19

ADRES: 22 ŞHT. İBRAHİM SOKAK, KÜÇÜKSANAYİ BÖLGESİ -MAĞUSA