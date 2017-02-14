Zekai Altan

Bir kentte, bir şehirde veya bir ülkede en iyi 10 restoranı seçmek için nasıl bir yöntem izlenir? Hangi kriterler ve kurallar uygulanır? Bu ülkede böyle bir seçimi yapacak uzman kadrolar var mı? Bu mekanların değerlendirilmesi günlük mü yoksa uzun bir takip süresi sonrası mı değerlendirilir. Başarısı nasıl değerlendirilir? Tüm bunlar önemli sorulardır. Örneğin konsepti ile Kıbrıs Mutfağı sunan bir mekan bu alanda yani lezzetleri ve mutfağı ile ne kadar bir puan alır. Bunu değerlendirmek için bu alanda yeterli bilgi birikimi olan bir ekip önemli. Hijyen, dekorasyon, fiyatlandırma ve benzeri kriterler her zaman için yazılı kritelerdir. Bir İtalyan restorantı veya Fransız veya herhangi bir ülke mutfağını sunan restorantlar da ayni kritelere sahiptir. Ve bir de hangi alanda yani sınıflandırılarak seçiminin yapılması. Geçen gün bir sitede gözüme çarptı. Mağusa’da 10 önemli restorant diye... Şaşırdım. Acaba bu seçimde bu ülkede etkin olan Restorantcılar Birliği yer aldı mı? Yapılan yayında nasıl bir seçim kriteri uygulandı. Hangi sınıflandırılmış bir kategori izlenmiştir. Benim yaptığım incelemede bu seçime pek güven olmaz. Burada ciddi bir haksızlık yapıldığını söyleyebilirim. Bazı mekanlar Lezzet mekanları olarak değil Face’e fotoğraf atmak için Face mekanları olarak algılanır. Yani lezzet farkındalığı yok. Ben şahsen Mağusa‘daki EKOR’u kendi alanında ve sınfı içerisinde ilk 10’a seçerim.

BİR EKOLÜN LEZZET ADRESİ

Mağusa’da bir ekol ve bir örnektir ülke genelinde. Unlu ürünler üzerine. Yoğun bir talepel ile çalışıyor. Mağusa’da Sema Otelin hemen arkasında. Oldukça geniş bir bina. Araç park sorunu var. Dış alan kapalı ve sigara içme alanı. İç alan ise oldukça geniş. Geniş bir yemek yeme salonu. Çocuk oyun köşesi ve birçok çeşitli un ürünleri standları. Ekmek, çörek, simit, pohaça, zeytinli, kruvazör ve daha birçok çeşit. Peksemet ve kafese kadar. Personel üniformalı. Restorant müdüründen halkla ilişkilere kadar. Profesyonel bir kadro gibi. Burada ilk talep un ürünlerine. Çay ile birlikte damak tadınıza uygun simit, çörek veya farklı bir ürün. Bu geniş ve güzel mekanda ayrıca farklı mönüleri de alabilirsiniz.

MÖNÜ VE LEZZET

Ekor’un unlu ürünlerini tattım. Çok beğendim. Hatta paket servisi de yaptırdım. Ve ikinci kez gittim. Yemek yemeğe. Öğle yemeği için. Oldukça kalabalık. Dış alana oturduk. Mönü kartında oldukça zengin mönüler. Biz Tavuk Meksika, tavuk dolma ve köfte siparişi verdik. Sipariş çok gecikmedi. Zamanında servis edildi. Tavuk Meksika çok lezzetli. Biraz acılı. damak tadıma uymasa da çok beğendim. Malzemesi, mısırı, biberi, domatesi, baharatları ve üzerindeki eritme peyniri ile sos tadılmaya değer. Bu lezzeti beklemezdim. Diğer mönülerin de çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Eşim Kader ve Erkan da çok beğendi. Ekor’da unlu ürünlerin yanında yemek yiyeceğiniz bir de güzel lezzetli mönüsü var. Buradaki lezzetleri mutlaka tadın. Burada doğum günü etkinliği yanında birçok çeşit unlu ürünleri veya tatları da yiyebilirsiniz. Veya evinize paket olarak alıp gidersiniz. Tavsiye ederim.

TEL 366 72 16-17-18-19

ADRES: 22 ŞHT. İBRAHİM SOKAK, KÜÇÜKSANAYİ BÖLGESİ -MAĞUSA