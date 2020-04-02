"Ekonomik zorlukların aşılması için 4 paket hazırlandı"

KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutcu, işletmelerin, dünyayı ve KKTC’yi etkisi altına alan Covid 19 salgınının yarattığı ekonomik zorlukları aşabilmesine yönelik dört çeşit paket hazırlığı yaptıklarını açıkladı.

Kalkınma Genel Müdürü Saffet Barutcu yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan tüm paketlerin 6 ay geri ödemesiz ve 3 yıl vadeli olacağını vurgulandı.

MÜRACATLAR 30 HAZİRAN’A KADAR

Tüm paketlere 30 Haziran tarihine kadar müracaat kabul edileceğini belirten Barutcu, kredinin hâlihazırda faaliyette olan ve/veya zorunlu olarak faaliyetleri durdurulmuş işletmelerin talebi ve işletme sermayesi ihtiyaçları olduğunun tespit edilmesi halinde kullandırılacağını, kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleşen işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edileceği ve yapılan başvuru esnasında dosya masrafı alınmayacağını kaydetti.

BİRİNCİ PAKETTE EN AZ BİR ÇALIŞAN VE İKİ KEFİL YETER…

Birinci paket ile ilgili en az bir çalışan (tek kişilik işletmeler dahil) ve iki kefilin yeterli olacağını söyleyen Barutcu, birinci paketteki krediden yararlanmak isteyen işletmeler için, cirolarının %10’unu geçmeyecek kadar azami 100 Bin TL. kredi limiti tespit edilmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

İKİNCİ PAKETTE EN AZ 5 ÇALIŞAN ARANACAK

İkinci pakete başvurmak isteyen işletmelerin işveren dahil en az 5 çalışanın bulunması gerektiğini kaydeden Barutcu, bu işletmenin cirolarının %10’unu geçmeyecek kadar 101 Bin ile 200 Bin TL arası kredi limiti bulunduğunu ve teminatın ise iki alternatifli olduğunu belirtti.

Teminatın birinci alternatifinin; kredinin en az %50’sinin banka teminat mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteği karşılığında kullandırılması olduğunu, kalan kredi limitinin ise iki kefil karşılığında kullandırılacağını dile getiren Barutcu, kredi kullanımındaki ikinci teminat alternatifinin ise 4 kefil veya banka teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği karşılığında kullandırılması yönünde olduğunu kaydetti.

Barutcu, paket bir ve ikiye başvuracak işletmelerin kefillerinin en az aylık net 5 Bin TL gelirinin bulunmasının ve piyasa istihbaratının olumlu olması halinde değerlendirmeye alınabileceğini vurguladı.

ÜÇÜNCÜ PAKETTE EN AZ 7 ÇALIŞAN ARANACAK

Üçüncü pakette işveren dahil en az 7 çalışan koşulunun aranacağını dile getiren Barutcu, işletmelerin cirolarının %10’unu geçmeyecek kadar, 201 Bin ile 300 Bin TL arası kredi limiti tespit edildiğini ve verilecek teminatın da en az %75’inin banka teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği karşılığında, kalan kredi limitinin ise iki kefil karşılığında kullandırılacağını kaydetti.

DÖRDÜNCÜ PAKETTE EN AZ 15 ÇALIŞAN ARANACAK

Dördüncü pakette ise işveren dahil en az 15 çalışanın aranacağını belirten Barutcu, burada da işletmelerin cirolarının %10’unu geçmeyecek kadar 301 Bin ile 500 Bin TL arası kredi limiti tespit edildiğini ve teminatın da banka teminat mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteği karşılığında kullandırılmasına karar verildiğini ifade etti.

İLK ETAPTA 50 MİLYON TL ONAYLANDI

Barutcu, özellikle KOBİ’lerin mevcut istihdamlarını devam ettirebilmeleri ve işyerlerini ayakta tutabilme adına ilk etapta 50 Milyon TL’lik bir kredi paketini onayladıklarını vurgulayarak, tüm başvuru ve değerlendirmelerin online yürütülebileceği altyapının süratle tamamlanacağını belirtti.

Mevcut kaynak ile mümkün olan en fazla sayıda işletmeye kredi imkanı sağlanabilmesi için dört paket oluşturduklarını da vurgulayan Barutcu, paketlerde işletmelerin istihdam sayısı ve yıllık cirolarının %10’unu aşmayacak şekilde kademeli bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İŞLETMELERİN KORUNMASI YÖNÜNDE ÇALIŞIYOR

Barutcu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda halkın refahı için gerekli çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyleyerek, bu süreçte amaçlarının işletmelerin korunarak kollanması olduğunu vurguladı.

Yaşanan krizin ez az hasarla atlatılması ve işletmelerin ayakta kalması yönünde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve çalışma ekibinin de yoğun mesai harcadığını dile getiren Barutcu, Kalkınma Bankası olarak ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm kesimleri korumak adına gerekli tüm adımların atılacağını kaydetti.