“Ekonomik ve sosyal kalkınma bir arada götürülmeli”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temel atma töreni bugün Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başbakan Tufan Erhürman, ülkede bir modern sanat müzesi açılması hayalinin onlarca yıldan beri kurulduğunu, bugün bu hayalin temel atma töreninin gerçekleşiyor olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlama hedefi doğrultusunda çalıştıklarını, ekonomik kalkınma boyutunun bugünlerde sancılı bir evreden geçtiğini, böyle dönemlerin de yaşanabildiğini söylen Başbakan Erhürman, ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir arada götürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmayı sağlama yönünde çaba sarf etmeye devam edeceğini, kültür, sanat, bilim alanlarında da hızla ileriye doğru atılım gerçekleştirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs sorununun çözülmesi için çok uğraştığını dile getiren Erhürman, çözümün olmadığı şimdiki durumda uluslararası alanında görünür olmanın önemine işaret etti.

Başbakan, sanat, spor, bilim, kültür alanında sağlanan başarılar ile görünür olmanın mümkün olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Başbakan Erhürman, temel atma töreninin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda görünümünü artırma açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.