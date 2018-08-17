Bakanlar Kurulu’nun ekonomik önlemlerle ilgili saat 09.30’da başlayan toplantısı halen sürüyor.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantının halen sürdüğünü ancak basını bilgilendireceğini söyledi.

Özersay, şöyle konuştu: Bugünkü toplantıda yol ihaleleri ile ilgili kamulaştırma kararlarını ürettik. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, TeknoPark Yasa Tasarısı , Ar-Ge Yasa Tasarısı karara bağlandı, Meclis’e sevk edildi. Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu kurulması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu: Döviz kira sözleşmelerinde döviz kuru sabitlendi, Sterlin 5.20, Euro 4,60, Dolar 3.80’e sabitlendi -Yabancılara 6 ay süreli 2. ve 3. apartman dairesi alımı hakkı tanındı. / Tarım sektörüne mazot desteğinin yüzde 40'ı bugün ödenecek -Ek mesailere geçici 31 Aralık 2018'e kadar düzenleme: Normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu ek mesailerinde 1’e 1 ek mesai ödenecek. Resmi tatillerde 1’e 1.5 ödenecek -Son 8 yıldır kamuda olanların ek mesaileri artacak, daha eski çalışanların ek mesaileri AZALACAK - Casino ve bet ofislere ek vergi konuldu. 6 aylık süre için masa ve makine başına lisans harçlarını yüzde 20 artırıldı. Bet ofislerde de bu oran geçerli olacak.

EKONOMİK ÖNLEMLER

Ekonomik tedbirlerle ilgili pek çoğunun kararı üretildi, somutlaştırıldı.

Dövizle yapılan kira sözleşmelerinde, döviz kurunun sabitlenmesine gidilmesi ve mal sahibinin vergi indiriminden yararlanmasını söylemiştik.

Dövizle yapılan kurunu Sterlin’i 5.20 TL’ye, Euro’yu 4.60 TL’ye, Dolar’ı da 3.80 TL’ye sabitledik. Stopaj indirimi %13’ten %1’e indirdik.

Kira sözleşmesini TL cinsinden yapılması halinde, bahse konu sözleşmeye uygulanacak stopaj ise %2 olacak.

1 Eylül’den itibaren döviz üzerinden yapılacak ise stopaj %15’e çıkacak. TL ila sözleşmeleri özendirmek için bu adımı attık.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nin kiraladığı gayrimenkullerde 4 bin Amerikan Doları ve altında olan sözleşmelerde döviz kuru sabitlenecek.

Bilanço barışının sağlanması için yasal düzenlemeyi yaptık. Yılsonuna kadar, daha önce bilançosu içinde yer alması gereken ancak yer almayan varlıkların ilave olarak ödeyecekleri harç çerçevesinde kayıt altına alınması şeklinde yasal düzenleme yapıldı.

ALKOL VE TÜTÜNE FİF KONULDU

Alkollü içki ve sarma tütünle ilgili olarak FİF konulması kararı üretildi. Alkollü içkide litre başına 10 TL, sarma tütünde kilo başına 125 TL FİF konuldu. Kıbrıs’ta imal edilmesi durumunda ise alkollü içkide litre başına 3 TL, sarma tütünde kilo başına 40 TL FİF konuldu.

KKTC vatandaşları açısından ilk taşınmaz mal devir harcı 140 metrekareye kadar olan konutlarda tapı devir harcı ilk konutta %1, ikinci veya diğer konutlarda %3 olarak uygulanacak.

Yabancılarla ilgili sadece 6 ay süreyle geçerli olacak, sadece ikinci ve üçüncü daire satın alımı ile ilgili imkan yaratılacak. Yabancılarda tapu devir harcında %8, %9, %10 oranında tapu devir harcı uygulanacak.

Tarım sektörüne mazot desteğinin %40’ı saat 17.00 itibariyle hesaplara bugün itibariyle yatmış olacak.

EK MESAİLERE DÜZENLEME

Ek mesailer bağlamında da bir düzenleme yapıldı. Ek mesailer yeni düzenlemeye göre; sadece geçici bir süre için, 31 Aralık 2018’ine kadar normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu tatillerde ek mesai olduğundan 1/1 ek mesai ödemesi yapılacak, resmi tatillerde 1/1.5 ödeme yapılacak.

Aylık çalışma süresi dikkate alınarak, ek mesai hesaplanacak.

Tüm kamu çalışanlarının saat başı ek mesaisi eşitlenecek. Bu konuda bir tasarrufa gidilecek. Ekonomi anlamında toplumsal seferberliğin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin elini taşın altına koymalıdır.

Her kamu çalışanı, asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar ek mesai alacak. Bu da net olarak saat başına 22-23 TL civarında ek mesaiye denk gelecek.

Böylelikle son 8 yıldır kamu görevlileri açısından ek mesailer artmış olacak. Daha uzun süre kamuda çalışanlar bağlamında ek mesailer azalmış olacak.

VERGİ VE HARÇLAR

Daha önce mal ithal edip, antrepoda tutan, gümrüğünü hesaplatmamış olanlar açısından bugün değil, giriş tarihindeki kur dikkate alınacak.

KDV oranlarıyla ilgili temizlik ürünlerinde yapılan indirimler bağlamında, ithalat yapan yetkililerle Başbakanlık düzeyinde bir takım görüşmeler gerçekleştirildi, piyasada ürün fiyatlarının artmasıyla ilgili de girişim yapacağız.

Casino ve bet ofislerinden 6 aylık süre için masa ve makine başına lisans harçları %20 artırılacak.

Bir kısmı Bakanlar Kurulu kararı, bir kısmı tüzük değişikliği bir kısmı ise yasa gücünde kararname ile yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu’nda tartışılan, ilave tedbirler de olmuştur. Şu anda Bakanlar Kurulu devam ediyor.