DEV-İŞ'e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası 19. Olağan Genel Kurul'u geçtiğimiz Cumartesi gerçekleşti.

Kongrede sendikanın yeni kurulları oluşturuldu.

Naşit: “Federal Kıbrıs'a ulaşma mücadelesini emek mücadelesinden ayırmıyoruz”

Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, Kıbrıs’ta Federal Kıbrıs’a ulaşma mücadelesini emek mücadelesinden ayırmadıklarını ve emekçilerin kardeşçe, daha özgür, daha adil, ve daha refah bir düzende yaşamaları için mücadele ettiklerini söyledi.

“Ekonomik paketler örgütlülüğü bitirmeyi amaçlıyor”

TC ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokollere değinen Naşit, bu protokollerin hem çalışanın haklarını geri götürdüğünü hem de örgütlülüğü yok etmeyi amaçladığını kaydetti. Naşit şöyle konuştu: “Devrimci Genel-İş Sendikası TC-KKTC arasında imzalanan ve her üç yılda bir yenilenen liberal dayatma paketlere dünde olduğu gibi bugün de yarında karşı olmaya devam edecektir. Bu paketler, Kıbrıslı Türklerin öz varlıklarını , stratejik kurumları ve kooperatif gibi önemli finansal ve dayanışma araçlarının özelleştirilmesini ayni zamanda da yeni bir kültürel mühendisliği ve yapılacak düzenlemelerle sendikal yaşamı ve örgütlülüğü bitirmek isteyen paketlerdir.”

Asgari ücret hayat pahalılıyla korunmalı

Ülkedeki en temel sorunlarından birinin özelde sendikalaşma ve asgari ücretin düşüklüğü olduğunu belirten Naşit, sektörel bazda toplu iş sözleşmelerinin biran önce hayata geçmesi en büyük hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Naşit aynı zamanda asgari ücretin hayat pahalılığı ile korunması gerektiğini söyledi.

“Asgari ücretin net 2958 tl olduğu günlerden geçiyoruz. KTAMS’ın temmuz ayında yaptığı araştırmaya göre açlık sınırının 3167 tl olduğu belirtilmiştir. Üzülerek görüyoruz ki bugün belirlenen asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. Hal böyle iken, yapılması gereken Asgari Ücret yasasında belirtilen ilkelerin ve yasanın emrettiği hesaplama şekli ile gerçek asgari ücretin bulunması ve bu ücretin hayat pahalılığı ile korunmasıdır.”

Basın katkısı yeniden verilmeli

Devletin geleneksel basına verdiği katkıların durdurulmasına da değinen Naşit, basın emekçilerinin yanında olduklarının ve bu kararın gözden geçirilip geçmişte verilen katkının yeniden verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bugün örgütlü olduğumuz Basın sektöründeki sorunlardan en önemlisi yazılı basının aldığı devlet katkısıdır. Yazılı basının özgür bir şekilde mesleğini yürürlüğe koyması ve gazetelerimizde çalışan emekçilerin hakkettikleri ücretlere ulaşması ve ayni zamanda gazetelerimizin kurumsallaşması adına çok önemlidir. Hal böyle iken, hükümetin bu konuda sergilediği partizanca tavır kabul edilemezdir. Bu süreçte sendikamız her zaman basın emekçilerinin yanındadır ve her türlü mücadeleyi bu konuda da göstermeye devam edecektir.”

Belediyelerin sorunları

Ömer Naşit konuşmasında belediyelerin sorunlarına da değindi. 28 belediyenin 10'unda örgütlü olduklarını dile getiren Naşit, en büyük sıkıntıların sosyal sigorta yatırımlarının geriliği, birçok belediyenin yaşadığı ekonomik darboğaz ve belediylelerin birleştirilmesi noktasındaki bilinmezliğin olduğunu kaydetti.

Naşit aynı zamanda Göç Yasası'ndan kaynaklanan birçok sorunun da belediyelerde yaşandığını kaydetti.

Sendikanın kurulları belirlendi...

Genel Kurulda yapılan oylamalarla birlikte, sendikanın yeni dönem kurulları da belirlendi.

Buna göre Yönetim Kurulu, Burak Özdenefe, Hasan Tan, Meyil Adakul, Osman Şen, Ömer Naşit, Semih Kolozali, Serhat Kutlu

Onur Kurulu, Faruk Ekşi, Mesut Şenol, Şengül Özgönenç

Denetim Kurulu, Emin Emingil, Gökhan Paşa, Hasan Yıkıcı’dan oluştu.