'Ekonomik Örgütler'den Mağusa esnafına destek

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) online eğitim kararının, kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, Mağusa esnafının eylemine tam destek verdiğini açıkladı.

EÖP yazılı açıklamasında, üniversitelerin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek, özellikle Mağusa merkezinde yer alan ve en büyük üniversitelerden olan DAÜ’nün tüm çevresi ve esnafı ile öğrenci popülasyonuna bağlı kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada DAÜ’nün bir vakıf üniversitesi olduğunun unutulmaması, bu kararın ülke ekonomine ne kadar büyük bir darbe vuracağının farkına varılması gerektiği, söz konusu kararın Gazimağusa esnafı ve ülke ekonomisinde yıkıcı etkiler bırakacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DAÜ bu kararından bir an önce vazgeçmeli ve diğer üniversitelerimize de öncü olmalıdır.

Gazimağusa esnafının haklı eylemini ve yaşayacakları ekonomik krizleri anlıyor ve eylemi destekliyoruz.

Bu nedenle ülkenin ekonomideki en büyük temslicisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu olarak bu haklı eylemi, ülkemiz ekonomisinde yaratacağı geri dönülemez zararları önleyici bir eylem olarak görüyor ve destekliyoruz."