Ekonomik Örgütler: Tedbirli olacağız

Ekonomik Örgütler Platformu, iş insanları ve esnafın 51 gündür halk sağlığını ön planda tuttuklarını ve çalışanlarına sahip çıktıklarını belirterek, “Bundan sonra da tedbirli olacağız” dedi.

Ekonomik Örgütler Platformu adına yapılan açıklama şöyle:

Tüm dünya ile birlikte hem yaşayıp hem de öğrenirken mücadeleye devam ettiğimiz COVİD-19 virüsü salgınıyla bugüne kadar yapılan mücadele sürecinde en ön safta büyük bir fedakarlıkla çalışan ; halkı bilimin ışığında doğru yönlendiren Sağlık Bakanlığı ile personeline, Bilim Kurulu üyelerine ve bu sürede büyük bir özveriyle görev yapan güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Sivil Toplum Örgütlerimiz ve Çalışan Örgütleri de bu zor dönemde gösterdikleri dayanışma ve yapıcı tutum ve çabaları ile ayrıca takdiri hak etmektedirler.

Bu süreç içerisinde işyerleri kapalı bulunan iş insanları ve esnafımız kapalı bulundukları 51 günlük sürede hiç bir gelirleri olmadan çalışanlarına sahip çıkmış; halk sağlığını ön plana alarak toplumsal dayanışmayı görev bilmiş ve virüsle mücadelenin bugüne kadar olan kısmında üzerine düşen görevi yerine getirmiştir.

Hep bunların ötesinde Kıbrıs Türk halkı kendine yaraşır bir şekilde ve büyük bir olgunlukla “ herşeyin başı sağlık“ diyerek alınan tedbirlere uymuş ve salgının daha fazla yayılmasını engellemiştir.

Tüm kesimlerin hayati, ekonomik ve sosyal fedakarlıkları sayesinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla normalleşme sürecine adım atarak işe dönüş noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Bu süreçte işyerleri olarak Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilan ettiği tedbirlerle çalışma koşullarına sadık kalarak mücadelenin bundan sonraki bölümünde de salgın karşısında üstün çıkmak sorumluluğumuz vardır.

Artan sağlık kapasitemiz ve doktorlarımızla sağlıkçılarımızın bu virüsle mücadelede edindiği tecrübe bu konuda bize güven vermektedir. Ekonomik Örgütler Platformu sağlık altyapısının güçlendirilmesinin de yakın takipçisi olmaya devam edecektir.

İnsanlığın bugün sahip olduğu tıbbi olanaklar diğer imkanlar ile bu mücadeleyi kazanacağına olan inancımız tamdır.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak bu sürecin öncelikle en az can kaybı ve telafi edilebilir ekonomik kayıplar ile atlatılması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü katkıyı yapacağımızı duyurmak istiyoruz.