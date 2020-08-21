Ekonomik Örgütler Platformu: “İşyerleri kapanır, binlerce kişi işsiz kalır”

Ekonomik Örgütler Platformu, ekonomik çarkların dönmesi gerektiğini vurguladı, bu durumda “yurt dışından gelişleri imkânsız bir hale getirecek olan ‘karantina uygulamasına dönülmesi’ gibi önlemlerin pek çok iş yerinin kapatılmasına ve binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacağına” savundu…

Bu durumda yurt dışından gelişleri imkânsız bir hale getirecek olan “karantina uygulamasına dönülmesi” gibi önlemlerin pek çok iş yerinin kapatılmasına ve binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacağına dikkat çeken EÖP, halk korunurken özel sektörün kurban edileceğini söyledi

Ekonomik Örgütler Platformu, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tarihsel sorunlardan biri olarak değerlendirdiği Covid-19 salgını ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki gelişmelerin bu salgınla bir süre daha yaşamak zorunda olduğumuzu gösterdiğini söyleyen EÖP, Kıbrıs’ta yaşanan süreci değerlendirirken; Covid-19’a karşın ekonomik çarkların da dönmesi gerektiğini ve KKTC devletinin insanları evlerine veya Kuzey Kıbrıs’a kapatarak yaşatmaktan ya da salgın sonrasını bekletmekten yoksun olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu durumda yurt dışından gelişleri imkânsız bir hale getirecek olan “karantina uygulamasına dönülmesi” gibi önlemlerin pek çok iş yerinin kapatılmasına ve binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacağına dikkat çeken EÖP, halk korunurken özel sektörün kurban edileceğini söyledi. Diğer ülke örneklerinde de salgına karşı verilen mücadelenin işyerlerini ayakta tutacak ve çalışanları koruyacak şekilde sürdürülmeye çalışıldığının altını çizgi.

EÖP açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Bugün yapılması gereken ülkemize giriş yapanların etkin denetim ve takibini yapmaktır. Bu amaçla daha sistemli çalışmak, teknolojik takip olanaklarından yararlanmak ve ülkemize mutlaka ayrı bir pandemi hastanesi kazandırmaktır.”

Salgına ilişkin önlemleri tartışırken, tüm ilgilileri bu salgınla uzun süre yaşayacağımızı ve işyerlerinin kapatılmasına tahammül edilemeyeceğini dikkate almaya çağıran EÖP, salgına karşı verilmekte olan mücadelede mutlaka başarıya ulaşılacağına dair inançlarını halk ile paylaşmak istediklerini de ekledi.