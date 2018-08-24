Ekonomik krizdeki Venezuela'yı 2.3 milyon kişi terk etti

Ekvador ve Peru, geçen hafta, Venezuelalıların ülkeye giriş çıkışlarının bundan böyle pasaportla yapılacağını duyurmuştu.

Yeni pasaport ve sınır giriş şartlarına ilaveten Ekvador ve Peru'daki Venezuelalıların geçici konaklama izinlerinde değişiklikler de yer alıyor.

Bununla birlikte Grandi ve Swing, Peru ile Ekvador'a zorluklara rağmen Venezuela vatandaşlarına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

İkili uluslararası toplumdan, günden güne artan mülteci ve göçmen alan bölge ülkelerine daha fazla destek vermesini de istedi.

BM verilene göre, ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'dan 2,3 milyon kişi yurt dışına çıktı.

Sene başından bu yana Peru'ya geçen Venezuelalı sayısı 423 bini aştı.

On binlerce kişinin de yollarda olduğu kaydediliyor.

Petrol zengini Venezuela'dan kaçan kişi sayısının günden güne arttığı ifade ediliyor.

Venezuelalı göçmenlerin büyük bir kısmı ise diğer Latin Amerika ülkelerinde barınmaya çalışıyor.

Enflasyon yüzde 1 milyonu bulabilir

Hugo Chavez'in 1998'de iktidara gelmesinden bu yana sosyalist rejimle yönetilen Venezuela'da ekonomi ağırlıklı olarak petrol gelirleri ile duruyor.

Gelirinin yüzde 96'sını petrol ticaretinden sağlayan ülkede şartlar 2013'te Chavez'in ölümünün ardından daha da ağırlaşmış durumda.

Ülkede ikinci kez devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro'nun takındığı otoriter yönetim anlayışı ekonominin daha da kötüleşmesine yol açıyor.

Artan işsizlik ve haziran ayında yüzde 46 bini bulan enflasyonun bu yıl içinde 7 haneli rakamları görerek yüzde 1 milyona ulaşması bekleniyor.