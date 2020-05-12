"Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname" Meclis'te 34 kabul oyuyla ve oybirliği ile kabul edildi. Meclis çalışmalarına 16 milletvekili katılmadı.



Özyiğit: “Ekonomik çark nasıl dönecek?”

TDP Lefkoşa milletvekili Cemal Özyiğit; Meclis'te ekonomiyi gündeme getirdi, "Çarşı pazara gidecek insanlardan kesinti yaptık, turizm yok, üniversite yok, geçiş yok, bu çark nasıl dönecek?" diye sordu.



Salgın öncesi yapılan ve kullanılmayan "40 milyon TL borçlanmayı" sorgulayan Özyiğit, "Ciddi adımlara ve bütünsel bir ekonomik öngörüye ihtiyaç vardır" diye konuştu.



Özyiğit ayrıca "Bu casino sahipleri neden kendi çalışanını ödeyemedi?" diye sordu, bu alanda vergilerin toplanmasını istedi.

Özyiğit şöyle konuştu:



“Bu yasa vergi ödemek için bir teşvik. %10 indirimle vergi ödenmesini sağlıyoruz. 40 Milyon TL’lik bir borçlanma olmuştu, maaşlarda bir eksiklik olursa kullanılması için. Daha sonra ihtiyaç yoktu denildi. Dünya ülkeleri, piyasaya para bombalıyor. Ekonomik çarkın dönmesi için piyasaya para verildi ki insanlar alışveriş yapsın. Bu şekilde canlılık sağlandı. Ama biz kredi veriyoruz, altı ay sonra ödeme diyoruz ama ödenmeyen altı ayların da acısını çıkarıyoruz. Tüm bunları değerlendirmek gerekiyor. El birliği ile ekonomiyi ayağa kaldıracağız ama çok da kısa sürede turizmde canlanma olacağı görülmüyor. Yükseköğrenim, geçen hafta birlikler beni ziyaret etti, istesek de Eylül ayında bile bu alanda katkı sağlayamayacak. Çünkü bildiğiniz gibi turizm ile yükseköğrenim ülke ekonomisini döndürüyor. Eylül’de bile online derslere devam edeceğiz gibi öngörülüyor. Geçişler ise, hala belirsiz. Yapılan testlere göre kuzeyde salgın daha iyi durumda gibi görülüyor, ama Pile’de yarın eylem yapacak insanlarımız var, onları kaderine terk ettik. Özellikle çarşı hareketliliğini güneyden gelip burada alışveriş yapan kişiler sağlıyordu. Dün itibariyle açtığımız sektörler, geçiş noktalarının açılmasıyla çok daha iyi iş yapabilir. Çarşı pazara gidecek insanlardan kesinti yaptık, turizm yok, üniversite yok, geçiş yok, bu çark nasıl dönecek? Türkiye’den para gelecek mi, Sayın Taçoy geçen gün bir açıklama yaptı, geldi mi? Türkiye’nin de kendi ekonomik sıkıntıları var, yakın zamanda gelmeyeceği ortada. Sonuçta ya varlık vergisi yapacağız ki yapmaya niyetiniz yok, ya da iç borçlanma. Bunun koşulları belli. Hükümet lüks harcamalarını gözden geçirmeli. Ciddi adımlara ve bütünsel bir ekonomik öngörüye ihtiyaç vardır. Hükümet bu doğrultuda gerekli adımları atmalı. Sadece vergi ödemeye gelirse birileri onlara %10 indirim yaparsak işin içinden çıkamayız, bugüne kadar hiç vergi alınmayan insanlar var… Casino çalışanlarına 1500 TL veriyoruz, tabii ki tüm çalışanlar hak ediyor, ancak bu çalışanlar üstünden milyonlar elde eden casino sahiplerinin boğazına yapışmak lazım. Bu casino sahipleri neden kendi çalışanını ödeyemedi? Bugüne kadar alınmayan vergileri toplamamız, uyanmamız lazım.”