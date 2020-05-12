Başbakan Ersin Tatar: “Ekonomide dramatik bir daralma yok”

Başbakan Ersin Tatar, salgın sürecinin ülkenin potansiyelini ortaya çıkarttığını söyledi, ekonomide “dramatik bir daralma” beklemediğini ifade etti.



“Ben rakamlara baktığımda, kötü bir durum görmüyorum” diyen Tatar, özellikle turizmde kuzey Kıbrıs’ın potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.



“Tüm hemşirelerin hemşireler gününü kutluyorum, kendilerine yürekten teşekkür ediyorum; riskli günlerde özveriyle çalışan ve kendini korumalarıyla hepimizin gururu oldular” diyen Başbakan Tatar şöyle konuştu:



“Önümüzü göremiyoruz, dünyaya baktığımızda öngörüde bulunamıyoruz. Sadece karantina ve kontrol suretiyle ülkeye sınırlı girişe izin veriyoruz, normalleşme için bazı sektörlerin açılmasına izin veriyoruz. Tabii bu kararları, Bilim Kurulu değerlendirmeleri ve kendi aramızda tartışarak değerlendiriyoruz. Normalleşme sürecini büyük risk almadan sürdürmek istiyoruz. Ekonomik daralma bekleniyordu, evet bir takım küçülmeler oldu ancak aldığımız tedbirler ve açılımlarla, bazılarının düşündüğü kadar dramatik bir durumda olmayacağız diye düşünmekteyim. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir yol haritası mutlaka izlenecektir. Ben rakamlara baktığımda, kötü bir durum görmüyorum.”





“Turizm için örnek yer”



“Merkez Bankası ile sürekli olarak çalışmaktayız” diyen Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın şu anda pek çok ülkede “salgından kurtulmuş örnek bir turizm hedefi” olarak gösterildiğini, bunun da önümüzü açacağını belirtti.



Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim görevimiz süreci iyi yönetmektir. Fikir sahibi olanlarla, uzmanlarla, istişare içinde olacağız. Meclis’teki konuşmalara muhakkak dikkate aldık, muhalefetin görüşlerini değerlendirdik. Kaynak meselesinde şeffaflık, hesap verilme esastır. Sizden bir şey saklama gibi bir düşüncemiz olamaz. Buradan halkımıza karamsar olmamaları çağrısında bulunuyorum. Eski noktada olmasa bile, önümüzdeki birkaç ayda oraya yaklaşacağımızı düşünüyorum. Büyük metropol şehirlerin yanı sıra, adaların potansiyeli de bu süreçle ortaya çıkacaktır, güven oluşturacaktır. Muhalefetin düşüncelerini dikkate alacağız. Kaynağımız belirlendiğinde şeffaf bir açıklama yapacağız. Corona virüsünden dolayı, KKTC’nin potansiyelini, güzelliğini arttırmış durumdayız. Ne zaman neyi açacağız, uzmanların görüşlerini dikkate alarak şimdi bunun için çalışıyoruz.”