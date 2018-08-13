"Ekonomide bir kuşatma var"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 10. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen öğle yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Demokrasimiz 16 yılda atlattığı badirelerle başarıyla verdiği sınavlarla olgunlaşmış tüm dünyada parmakla gösterilecek konuma gelmiştir. Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan temel faktör insandır. İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başarılı olamaz. Yeni yönetim sistemimizin başarı çıtasını insan belirleyecektir. Hiç kimsenin sistemi yavaşlatmasına müsaade edemeyiz. Yeni dönemde üst kademe yöneticilerimizin omuzlarına eskisine göre çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. Bu kadroyu yeteri kadar etkin şekilde maalesef kullanamadığımıza da inanıyorum. Yeni dönemde sizlerden daha büyük gayretler ve sonuçlar bekliyoruz.

Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler şu gerçeği bir kez daha gösterdi; Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye'nin milli onurunu haysiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız. İstediğin kadar başkan ol ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir tarafta stratejik ortak olacaksın bir tarafta stratejik ortağına ayaklarına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Battık bittik böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır güçlüdür yerindedir ve yerinde olmaya devam edecektir. Sosyal medya üzerinden ekonomik terör kişilikleri var bunlara karşı yargımız tedbirlerini almıştır. Bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de elini koluna sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz dedirtmeyeceğiz. C planının arkasında yatan gerçek şu sermayeye el koymak. Bunlar falcı mıdır? Anlamak mümkün değil böyle bir şey mi açıkladık? Neye göre bunu söylüyorsun? Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz"

"Bunlar gerçekten ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz. Burada asıl mesele Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçirmektir. Oyunların gayesi ülkemizi tekrar boyunduruk altına sokarak için boş bir kağıttan kaplana dönüştürmektir. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamız da milletimizin birliği beraberliği ve desteği ile mümkündür. İnşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız.

NATO müttefiki olarak ciddi bedeller ödemiş bir devlete karşı her alanda böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek hatta mümkünse bağcının dişlerini dökmek, ciğerini de sökmektir. Bunların yapmak istediği bu.

Sözüm ona hukuk namına hukuksuzlukları bize kimse dayatanamaz. Türkiye'nin kırmızı çizgileri bellidir. Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa sulh sulh diyerek de barış tesis edilemez. Sahada olmadan masada olunamaz.''