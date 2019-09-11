“Ekonomi kötü, geçinemiyoruz”

İbrahim Taşdemir: “Biz kendimiz ettik, kendimiz bulduk” Ümit Sedat: “Deneti arttırılmalı, ekonomi bir an önce düzelmeli” Hülya Ortan: “Ülkede denetim ve düzenleme şart” Mahmut Çaylı: “Geçinmek gerçekten çok zor” Türker Yaman: “Ekonomi rahatlarsa fiyatlar düşer, vatandaş nefes alır, alım gücü yükselir” Bülent Genç: “Hayat pahalılığı ve geçim çok zor, maaşlarımız yetmez oldu” Feridun Önsav: “Kıbrıs sorunu konusunda kaos yarattılar” Fehim Atasay: “Üretim olmayan bir ülkede ekonomi yoktur” Umut Türker: “Başıbozukluk çok fazla, ciddi bir yaptırım ve uygulama şart” Saniye Sürahi: “Değişimine gidilmediği sürece Kıbrıs Türk halkı yok olacak”

Fehime ALASYA

Geçim derdine düşen vatandaş, hükümetin çalışmalarından kendine yansıyan bir gelişme olmadığını anlattı, hayat pahalılığından dert yandı… UBP-HP hükümetinin 100 gününü YENİDÜZEN’e değerlendiren Lefkoşa sakinleri, yıllardır kangrenleşen sorunlardan dert yandı, geçim derdi ve ülke ekonomisindeki kötüye gidişattan yaka silkti…

Geçim derdini dile getiren vatandaş, ekonomik olarak ferahlamak, rahat nefes almak istediğini anlatarak, bunun şimdiki şartlarda mümkün olmadığını savundu, ekonominin iyiye gitmesi için ülkede üretime yönelmenin şart olduğunu ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise ülkede köklü bir değişime gidilmediği sürece Kıbrıs Türk halkının yok olacağını savundu.

Türkiye’den ülkeye aktarılan kaynaklar ile vatandaşın hazıra alıştırıldığını, üretimden koparıldığını belirten bazı vatandaşlar, ekonominin bu yüzden dibe vurduğu görüşünde…

Bazı devlet kurumlarının işleyişinden yakınan vatandaşlar ise genel bir değerlendirme yaparak, 100 günlük değil, yılların sorunlarının kangrenleştiğini ve hala çözülemediğini anlattı.

Belirsizlik ve ekonomik bunalım had safhada…

Ülkede küçük esnaf ve orta halli vatandaşın ekonomik durumunun çok kötü olduğu belirtilirken, belirsizlik ve ekonomik bunalım had safhaya çıktığı kaydedildi.

Hükümetin icraatlarını değerlendiren bazı vatandaşlar ise Kıbrıs sorununa ilişkin kaos yaratıldığı görüşünde…

Ülkede hala tanıdık-torpil mekanizmasının çalıştığı belirtilirken, herkes için adalet ve eşit hak olması gerektiğine vurgu yapıldı.

VATANDAŞ GEÇİM DERDİNDEN YAKA SİLKTİ…

İbrahim Taşdemir: “Biz kendimiz ettik, kendimiz bulduk”

“Ülke ekonomisi, küçük esnaf ve normal vatandaşın ekonomisi çok kötü… Yıllarca Türkiye’den ve AB’den gelen kaynakları kötüye kullandılar, ceplerine attılar, o yüzden hiç ileri gidemedik. Esnaf bitmek üzere, halk hazıra alıştı, bu yılların sorunu. Biz kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Bunlar 100 günlük değil, yılların değerlendirmesidir.”

Ümit Sedat: “Deneti arttırılmalı, ekonomi bir an önce düzelmeli”

“Bence verimsiz bir hükümet var. Şimdiye kadar halk için ne yaptılar? Ülkede sağlık, okul, ulaşım, hiçbir alanda denetim yok. Her konuda deneti arttırılmalı, ekonomi bir an önce düzelmeli. Milleti hazıra alıştırdılar, denetleyen yok, denetim şart.”

Hülya Ortan: “Ülkede denetim ve düzenleme şart”

“Ülkede üretim arttırılmalı, tarım politikası başta olmak üzere birçok alanda yenilenmeye gidilmeli. Ülkede hala tanıdık-torpil mekanizmasının çalıştığını görmek çok üzücü. Bunun kalkması gerek. Herkese adil ve eşit hak verilmeli, eşit davranılmalı. Bunların çözümü için de keskin bıçak olmak şart, denetim, kontrol şart. Özellikle iş sektöründe düzenleme, ödemlerde karşılaşılan güçlüklerde prosedürler değişmeli. Beş yıl zararda gösteren esnaf mı olur? Bunlar denetlenmeli ve kapatılmalı. Şu ana kadar bu yönde bir çalışma göremedik. Ülkede denetim ve düzenleme şart.”

Mahmut Çaylı: “Geçinmek gerçekten çok zor”

“Ekonomik kriz çok kötü, insanların biraz nefes alması, rahatlaması gerek. Hiçbir şeyin düzeldiği yok, iş yapıyoruz karşılığını alamıyoruz, aldığımız karşılık da 3-5 aylık çekler oluyor. Hayati ihtiyaçlarda bile bu böyle olmuşken hayat, geçinmek gerçekten çok zor.”

Feridun Önsav: “Kıbrıs sorunu konusunda kaos yarattılar”

“Halkın yararına hiçbir şey yapmadılar. Kıbrıs sorununa ilişkin ise yaptıkları çalışmalarla bunu daha da çıkmaza soktular, kaos yarattılar. Belirsizlik ve ekonomik bunalım had safhaya çıktı.”

Türker Yaman: “Ekonomi rahatlarsa fiyatlar düşer, vatandaş nefes alır, alım gücü yükselir”

“Ekonomiden başka sıkıntımız yok. Her şeyin ucu ekonomiye bağlanıyor. Küçük esnafın sıkıntısı ise ap ayrı… Ben kasabım e kaçak et ile güneyden alışverişler belimizi büktü, kimse de buna çara üretemiyor. Ülke ekonomisi rahatlarsa piyasada fiyatlar düşer, bu sayede vatandaş rahat nefes alır, alım gücü yükselir. Elektrik, akaryakıt, giderler, geçim derdi çok zor. Ülkede denetim ve kontrol olamayışı ise ekonomi gibi birçok alanda olumsuz etki doğuruyor.”

Bülent Genç: “Hayat pahalılığı ve geçim çok zor, maaşlarımız yetmez oldu”

“Hayat pahalılığı ve geçim çok zor. Maaşlarımız bize yetmez oldu. 30 yıl işleyip yatırım yaptık, aldığımız maaşlarla geçinemiyoruz, bu olur şey değil. Geçim bu kadar zorken, piyasada çok dengesiz fiyatlar var. Bunlar denetlenmeli, kontrol altına alınmalı. Trafikte, devlet kurumlarında, her yerde denetim şart. Vatandaş tüm bunlarla uğraşırken onlar için, hükümetin ne yaptığı çok da önemli değil.”

Fehim Atasay: “Üretim olmayan bir ülkede ekonomi yoktur”

“Geçim derdi büyük sıkıntı, hayat pahalılığı çok fazla. İnsanların geçimini rahatlatacak, ekonomik olarak biraz ferahlamasını sağlayacak çözümler gerek. Sanırım bunun için de üretimin güçlenmesi şart. Üretim olmayan bir ülkede ekonomi yoktur.”

Umut Türker: “Başıbozukluk çok fazla, ciddi bir yaptırım ve uygulama şart”

“Trafik, ulaşım, ekonomi büyük dert… Düzensizlik deseniz keza aynı. Ülkede başıbozukluk çok fazla, ciddi bir yaptırım ve uygulama şart. Artık son noktaya geldik bence, batıp çıkarak düzelebiliriz diye inanıyorum ama bir türlü batamıyoruz, can çekişiyoruz.”

Saniye Sürahi: “Değişimine gidilmediği sürece Kıbrıs Türk halkı yok olacak”

“Türkiye’ye bağımlı yaşadığımız için bizdeki tüm siyasetçilerin bir işlevi olmadığını düşünüyorum. Bence en önemli sorun ise eğitimdir. Ülke genelinde düzenli eğitim yoktur. Komple sistem değişimine gidilmediği sürece Kıbrıs Türk halkı yok olacak.”