Başbakan Erhürman "Basın Odası Özel" programında soruları yanıtlıyor…

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan Damla Soyalp’ın moderatörlüğündeki "Basın Odası Özel" programında, gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat ve Hüseyin Ekmekçi’nin yanı sıra, BRT Müdürü Aysu Basri Akter ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’nın sorularını yanıtlıyor.

KIB-TEK…

“Hüdaoğlu'na görevden alındığı tefhim edildi”

“Yönetim Kurulu üyeleri, hükümet tarafından atanıyor. Bundan sonra böyle olmamasına ilişkin düşüncelerimi de paylaşmak isterim, esas reform orda olmalı. Belli zamanlarda görevden alınmaları mümkün… Y. Kurulları icraatlarını yapar, yapılan icraatlarla ilgili sıkıntılar ortaya çıkar ise. Y. KURULU Başkanı ile Başbakan ve ilgili bakan arasında uyum sorunu yaşanırsa değişmesi gerekir. Temel mesele, enerji politikalarıyla ilgili çok büyük bir uyumsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Bakan, solar enerji konusunda, çalışmaların hangi aşamaya getirileceğini araştırmak için sürelere ihtiyaç duydu. Ortam netleştikten sonra 4 dizel jeneratörle ilgili şartname yayınlandı. Bu yatırımların yapılmaması söz konusu değil, bu konuda Y. Kurulu ile bakan arasında uyumsuzluk yok. Kıb-Tek’in özelleştirilmesi tartışılması konu bile değil. Toplu iş sözleşmesi bakanın bilgisi olmadan imzalandı. Kendisine bağlı bir kurumun TİS imzalanmasından bilgi sahibi olmak ister. Gerek Meclis’e gerekse kamuoyuna hesap verecek kişi ilgili bakandı. Son dönemde yaşanan temel sıkıntı bu noktada düğümlendi. Tartışmalar çok genişledi. Uyumlu çalışacağını kişilerle birlikte olmak ister, bu çok doğaldır. Ben de geçmişte atadığım bazı kişileri görevden aldım, bundan sonrası içinde böyle bir düşüncem var. Bugün bazı basın yayın organlarında ‘rest çekme’ olduğunu gördüm. Böyle bir şey yok. Dün yaşanan süreci ilgili taraflara anlattım. Hüdaoğlu’nun dürüstlüğü ve bilgisinden bağımsız olarak bunların yanına siyasi sorumluluğu taşıyan bakanla uyumlu çalışma ilkesi de olmalıdır. Bakan böyle bir irade ortaya koyuyor, bu irade de Bakanlar Kurulu’ndan onay görüyor. Görevden alınmasına ilişkin karar Bakanlar Kurulu’nda verildi. Yüz yüze konuşmayı karşılamak için karar, Resmi Gazete’de yayınlanmadan önce bekletildi. Bu karar sözlü olarak bildirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması söz konusu değil. Şu anda atanacak kişi de belli değil”

“Hüdaoğlu, ‘Atladık, yanlış yaptım’ dedi”…

“Bir sürü kurum var. Başka kurumlarda da Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Bakanın bu konudaki muhatabı sendika değil… Normal olan, Yönetim Kurulu’nun toplu iş sözleşmesi öncesinde başkanın bakanla irtibat kurmasıdır. Ben sonrasında Hüdaoğlu ile görüştüm. ‘Atladık, yanlış yaptım’ dedi. Karar alındı ama kendisi istifa etmek isterse de problem çıkmaz.”

“Koop Merkez Bankası, Kıb-Tek ve Vakıflar İdaresi yönetimine profesyonel kişiler gelecek”

“Hüdaoğlu başta olmak üzere, Yönetim Kurulu’nda yer alan herkese teşekkür borçluyum. Olması gereken ve yapacağım şey, ki bunu Türkiye ile de konuştum, Koop Merkez Bankası, Kıb-Tek ve Vakıflar İdaresi’nde yasal değişiklik yapılarak, kriterler belirlenecek. Bu kurumlara profesyonellik gelecek. Suç işlemedikleri takdirde de görevden alınamayacaklar… Ciddi maaş alacaklar, altına imza attıkları şeyler ciddi kararlardır.”

“7 ayda elektrik fiyatlarının yükselmemesi için 3-4 kez müdahale ettik"

“Esas konu; elektriğin nasıl ucuzlayacağı… Şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda; ciddi şekilde ucuzlatmamız ve ‘temiz’ hale getirmemiz mümkün görünmüyor. Kıb-Tek’te personel giderleri yüksek. TİS ile biraz daha yükseltme yapılarak, giderler daha da arttı. Personel giderlerinde belli noktalarda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Profesyonelleşme hamlesi ile bunlar yapılmalı. Ama elektrik fiyatlarında bunun yansıması 2-3 kuruşa denk geliyor. Anlamlı şekilde aşağıya çekilmesi mümkün değil. 7 ayda elektrik fiyatlarının yükselmemesini 3-4 kez müdahale ettik. Talimat verdik, maliyetlerin pratik olarak zamana yayılması konusunda. Zammın yapılmaması ya da minimal düzeyde yapılmasını istedik. Ekonomi ciddi zammı kaldıracak durumda değil. “

“Kıb-Tek’te tahsilatta sorun yok ki özelleştirmeyi konuşalım”

“1 yıldır hükümetteyiz. Özelleştirme konusunda hangi hamle gelmiş de Yönetim Kurulu karşı çıkmış? Üretim zaten yarı yarıya özel… İletimde de sıkıntı yok. Dağıtımda (tahsilat) bir sorun yok ki özelleştirmeyi konuşalım. Kıb-Tek’te tahsilat oranı yüzde 90 seviyelerinde…”

Elektrikte enterkonnekte sistem…

“Türkiye ile KKTC arasında bu konuda irade mutabakatı var. TC, bütçe açısından birçok yatırımda kısıntıya gitti. Ekonomik ortam büyük yatırımlara çok müsait görünmüyor. Eğer ben o dönemde başbakan isem, ‘Yap-işlet- devret’ modelinde ne kadar proje yapılacak, kaç yılda yapılacak, insanlara elektrik kaç paraya ulaşacak… Bunları görmek isterim…”