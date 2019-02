Devrim DEMİR

Profesyonel iş hayatından sıkılarak tasarım ve organizasyon işleri ile uğraşırken çiçeklere karşı özel bir sevgisi olduğunu fark eden genç girişimci Candy World’ direktörü Kamuran Savak, ‘Çiçekçilik’ mesleğini anlattı.

YENİDÜZEN’e sevimli iş yerinin kapılarını açan Savak, insanların mutluluğuna senelerdir ortak oluyor. Bir doğum heyecanında, evliliğe giden yolda, özel günlerde ve unutulmayan doğum günlerinde aranan isimlerden biri olan Savak, “Bir çiçekle mutlu olmak, o sevinci insanlarla paylaşmak” tarifsiz bir duygu sözleri ile başladı.

‘Mimarlık’ bölümünden mezun olduktan sonra, 2012 yılında tasarım ve organizasyon işleri yaparak piyasaya çıkan Kamuran Savak, bu işi yaparken çiçeklerin özelliğini keşfederek, insanları mutlu etmeye karar verdi.

“Bakımı zor olsa da sunumu çok güzel”

2012 yılından bu yana çiçekçilik işi ile uğraşan ‘Candy World’ direktörü Kamuran Savak, piyasanın kötü olduğu zamanlarda çiçekçilik sektörünün de etkilendiğini, özel günler dışında sakin bir sektör olduğuna değindi. Her meslek gibi işin hem zorlu hem de kolay olduğu zamanları olduğunu ekleyen Savak, “Kararlı bir iş değil. Bazen çok sakin dönemler vardır, sakinliğin içinde çıkan değişik sürpriz yapmak isteyen müşterilerle bir hareketlilik kazanıyoruz. Bir çiçekle mutlu etmenin o mutluluğa ilk şahit olmanın güzelliğini her müşterimizle ayrı ayrı yaşıyoruz. Çiçek bakımı, , temizliği çok zor ve titizlik gerektiriyor. Aldığımız çiçekleri, iade etme şansımız ne yazık ki yok” dedi.

Ekonomi çiçek sektörünü de etkiledi

Ekonominin çiçek sektörünü de etkilediğini ifade eden Kamuran Savak, “Ekonomik şartlar nedeniyle, vatandaşın alım gücü düşünce, çiçekte lükslerin içine girdi. Pazar yerlerinde kurulan çiçek stantlarında satılan çiçekler, haksız rekabete neden oluyor. Çiçek dükkânı olanlar, bu işten ekmeğini kazananların ayağına takılan bir çelmedir.”

Her an değişen moda

Sosyal medyanın çok etkili olduğunu ifade eden Savak, müşteri memnuniyeti için sürekli modayı takip ettiklerini, moda takibinin sadece kıyafetlerde olmadığını, çiçek sektöründe de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Son bir yıldır solmayan güller modası olduğunu, bu güllerin dayanıklılığının 3 ve 5 yıl arası olduğuna dikkati çeken Savak, alıcısının oldukça fazla olduğunu kaydetti.

Savak, “Bir dönem kırmızı orkide modası vardı. Müşterinin ilgisini çekmek için, memnuniyeti artırmak için her türlü yeniliği takip etmek zorundayız. Doğumda cinsiyet modası var, seçilen cinsiyete göre tasarlanan balonlar sektörümüz her gün bir yenilikle değişiyor. Gelen her değişime ayak uydurup uymak zorundayız” dedi.

Savak: Sevgililer gününe hummalı bir çalışma”

Sevgililer günü öncesi yoğun bir şekilde hazırlıkların başlandığını ifade eden Savak, özel tasarımları ile müşterilerine iyi bir hizmet sunmaya hazırlandı.

Bir çiçeğin tarifsiz mutluluğu olduğunun altını çizen ‘Candy World’ direktörü Kamuran Savak, “Çiçek almaktan asla vazgeçmeyin. Bir insana verilecek en güzel hediyedir. Maddi değil manevi olarak hissiyatı insana hissettirilen değer çok önemlidir” dedi.

Fotoğraflar: Burçin AYBARS