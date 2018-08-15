“Ekonomi bir nebze rahatlayacak”

Ayşe GÜLER

Hükümetin, dövizdeki yükselişe karşı aldığı ortaya koyduğu 23 maddelik ‘önlem paketi’, sivil toplum örgütlerinden de destek gördü.

Sivil toplum örgütleri, Meclis’te de olağanüstü toplantıyla gündeme gelen önlemler paketinin yürürlüğe girmesi ile ekonominin bir nebze de olsa rahatlayacağını söyledi.

YENİDÜZEN, esnaf, sanayi ve ticaret kesimindeki sektör temsilcileriyle görüştü.

TL’deki değer kaybı nedeniyle ortaya çıkan hasarın oldukça büyük olduğuna vurgu yapan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, hükümetin tedbirler paketi ile dövize müdahalede bulunduğunu söyledi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise, hayata geçecek tedbirlerle bazı kesimlerin rahatlayacağını dile getirerek, buna rağmen önlemler paketinin tüm sorunları çözerek, her şeyi bitireceğinden bahsetmenin de fazla iyimserlik olduğunu ifade etti.

Öte yandan Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, tüm adımların ekonominin büyümesinden öte, iş insanları ve vatandaşların gelişen krizden daha az etkilenmesi için atıldığını kaydetti.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga

Ekonomi bir nebze de olsa rahatlayacak

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, TL’deki değer kaybı nedeniyle ortaya çıkan hasarın oldukça büyük olduğuna vurgu yaptı, 23 maddelik tedbirler paketinin ekonomiyi bir nebze de olsun rahatlatacağını kaydetti.

Tulga, hükümetin tedbirler paketi ile dövize müdahalede bulunduğunu söyleyerek, “”Hükümet tarafından hazırlanan paketi ciddi bulduğumu söyleyebilirim. Hayatı bir şekilde kolaylaştıracak. Ama yüzde 60’lık TL değer kaybının telafisini kimse beklemesin” dedi.

Özellikle döviz üzerinden kiralama işlemleri ve geriye dönük borç faizlerine yönelik atılacak adımların oldukça önemli olduğuna değinen Tulga, “Maksimum gayret ortaya kondu. Bu alanlara yapılan müdahale çok iyi oldu. Hem konutta hem de işyerlerinde döviz kiralama çok fazlaydı” şeklinde konuştu.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

Bazı kesimler rahatlayacak

Hükümetin iyi bir çalışma ortaya koyduğunu söyleyen Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, elde olan imkanlar dahilinde adım atıldığını belirtti.

Deniz, buna rağmen önlemler paketinin tüm sorunları çözerek, her şeyi bitireceğinden bahsetmenin de fazla iyimserlik olduğunu dile getirdi.

Hayata geçecek tedbirlerle bazı kesimlerin rahatlayacağını dile getiren Deniz, dövizde nasıl gelişmeler yaşanacağının bilinmediğini ancak kurlarda son 2 gündür düşüş yaşandığını ifade etti.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk:

İş insanları ve vatandaşların krizden daha az etkilenmesi için adım atıldı

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, açıklanan önlemlerle toplu tüketim ürünlerine bir takım indirimlere gidileceğini, kayıt dışılığın önüne geçileceğini kaydetti.

Dövizle yapılan kiralamaların makul seviyelere çekileceğini dile getiren Avunduk, elektrikte çoklu tarifeye geçilmesiyle başta sanayi ve turizm sektörlerinin olumlu etkileneceğini ifade etti.

Avunduk, devir harçlarıyla ilgili yapılan uygulamaların da inşaat sektörüne olumlu yansıyacağını kaydetti.

Dövizde yaşanan yükselmeye karşın hükümetin elinde çok fazla argüman olmadığını belirten Avunduk, ortaya konan tedbirleri ‘olumlu bir adım’ olarak değerlendirdi.

“Hükümeti iyi niyetli ve samimi buluyorum” diyen Avunduk, süreç içerisinde ekonominin yara almaması için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Avunduk, tüm adımların ekonominin büyümesinden öte, iş insanları ve vatandaşların gelişen krizden daha az etkilenmesi için atıldığını dile getirerek, “Tedbirlerin her biri farklı sektöre hitap ediyor” dedi.