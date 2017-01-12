Eko: “Takım bulamazsam dönerim”

K-Pet Süper Lig ekiplerinden GAÜ Çetinkaya’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Barine Eko, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu şu an Türkiye’de olduğunu ve bazı kulüplerle görüşmelerde bulunacağını söyledi. Denizlispor’un da kendisiyle yakından ilgilendiğini söyleyen Barine Eko, Türkiye’de bir takımla anlaşamaması durumunda GAÜ Çetinkaya’ya geri döneceğini bildirdi. Çalışmalarını Türkiye’de sürdürdüğünü kaydeden Eko, geleceği için böyle bir karar aldığını ifade ederek, profesyonel olmayı çok istediğini ve eline böyle bir fırsat geçtiği için bunu değerlendirme kararı verdiğini söyledi.