"Eko-Gün'e katılmayacağım. Boykot davetim yok"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından, “Eko Gün yok, boykot” diyen iş insanı Ülker Fahri’nin iletisini paylaştı. Bu paylaşım üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akıncı "Ülker Fahri’nin yazdığını okurken teknolojik bir kaza yapmış olabilirim" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Akıncı'nın paylaşımı: “Facebook’ta üç sayfamız var. Birisi benim kişisel sayfamdır ki doğrudan mesajlarımı bu sayfada yayınlarım; diğeri kurumsal CB’lığı, üçüncüsü ise seçim döneminden beri var olan bir sayfadır; Sözünü ettiğim bu üçüncü sayfada bugün Ülker Fahri’nin Büyükkonuk Eko gününe boykot çağrısı yaptığı bir paylaşımı yer aldı. Ülker Fahri’nin yazdığını okurken teknolojik bir kaza yapmış olabilirim; ancak kendi kişisel sayfama çıkmamış olması tuhaf. Dün gün boyu gerek Facebook gerekse e-mail hesaplarımızın ele geçirilmeye çalışıldığını da belirtmem lazım; ancak benim yaptığım teknik bir hata sonucunda bu paylaşımın yapılmış olması ihtimali de büyük. Sonuç olarak bu olay madem ki oldu ve madem ki hakkında yorumlar da yapılıyor; esasa ilişkin düşüncemi de toplumumuza iletmek görevimdir. Evet, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükkonuk Belediyesinin düzenlediği etkinliğe katılmayacağım. Yazdıkları nedeniyle bir gazeteye karşı linç girişimine fiilen katılan ve sonrasında belediye çalışanlarını Cumhurbaşkanlığına siyah çelenk koymaya yönlendirenlerin davetine katılamam. Bu benim kişisel takdirimdir; ancak Cumhurbaşkanı olarak hiç kimseyi boykot yapmaya davet etmem de söz konusu değildir. Bu herkesin kendi takdirine kalmıştır. Büyükkonuk halkına ise sevgim ve saygım tartışılmaz.”

Sennaroğlu: "Bu kürsünün sahibi KIBRIS”ımızın öz değerleridir”

Büyükkonuk 22. Geleneksel Büyük Eko-Gün Festivali yarın yapılıyor. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu kürsünün sahibi KIBRIS”ımızın öz değerleridir” ifadelerine yer verdi.

Akıncı'ya "I AM SORRY diyecektik"

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu bir başka açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

Değerli basın,Telefonum susmuyor ,o yüzden buradan yazma gereği duydum.. Sn Cumhurbaşkanı dolaylı şekilde eko güne gitmeyin çağrısında bulunmuş... Sn Cumhura saygımız sonsuz ..Onun kararı. Ancak bilmenizi isterim ki Meclis üyelerim,Dernek başkanlarım ve EKO GÜN YAPIM komitesi ile yaklaşık olarak 4 kez BİZZAT CUMHURBAŞKANLIĞINDAN RANDEVU TALEP ETTİM..! Cevap ::RED.. Gidip DAVET YANINDA, Net şekilde söylüyorum .. Herşeyi açıkça konuşacaktık..

Gerekirse de CUMHURUN MAKAMINA YAPILAN TAŞKINLIKLAR İÇİNDE “I AM SORRY” diyecektik ..

Ama görüşemedik .. Randevu verilmedi .. Dün Belediyemiz aranarak CUMHURBAŞKANI KATILMAYACAK dendi ..

Fazla yorum yapmayacağım .. Kararına saygılıyız SN CUMHURBAŞKANIM..