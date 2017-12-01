Ekmek ve Tütüne ZAM!

YENİDÜZEN (Özel)

Mutfağın temel gıdaları arasında yer alan ekmek fiyatları ile birçok aile bütçesini etkileyen Tütün fiyatları zamlandı.

Ekmek fiyatlarına yüzde 15 ila 20 arsı zam geldiğini belirten Ekmekçiler Birliği Başkanı Ömer Çıralı, 6 TL’ye satılan bir köy ekmeğinin 7 TL’ye çıktığını kaydetti. Somon ekmek fiyatlarının ise 1,25 TL’den 1,50 TL’ye çıkarıldığı ifade edildi.

Öte yandan tütün ücretlerinde de 1 TL ile 2 TL arası zam yapıldığı gözlemlendi. Tütünün yanı sıra puro, pil ve sigara sarma makinelerine de zam geldiği öğrenildi.

17 TL’den satılan 50 gram Rothmans tütünleri, 19 TL’ye yükselirken, 19 TL olan Golden Virginia Green tütünleri 21 TL oldu.

Ekmekçiler Birliği Başkanı Ömer Çıralı: “Sebebi una çok büyük artış gelmesi ve uzun süredir de zam yapılmamasıdır”

Somon ekmek fiyatlarının 25 kuruş arttırıldığını belirten Ekmekçiler Birliği Başkanı Ömer Çıralı, un ücretlerine yapılan yüzde 25’lik fiyat artışının dışında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Çıralı, ekmek fiyatlarının yaklaşık 4 yıldır hiç değişmediğinin de altını çizdi.

Genel bir zam olduğuna değinen Çıralı, her fırının satış politikasına göre fiyat değişikliği yapabileceğine dikkat çekerek, bunun ortalama yüzde 15 ile 20 arasında değiştiğini belirtti.

Çıralı, fiyat değişikliği ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu:

“Her fırın satış politikasına göre fiyat değişikliği yaptı.

Girdiler çok büyük bir zam geldi, fiyatlar da 4 yıldır değişmedi, o yüzden bazı arkadaşlar yüzde 15, bazıları da yüzde 20 civarında artış yaptı. Somon ekmek 1,25 TL idi 1,50 TL oldu.

Birlik olarak fiyat açıklamıyoruz ama piyasa kontrolü ile herkes kendi fiyatını koydu. Ortalama olarak yüzde 15-20 arası zam geldi. Sebebi de una çok büyük artış gelmesi ve uzun süredir de zam yapılmamasıdır.

Una yaklaşık yüzde 25 zam geldi. Fırıncılar da zam ister istemez bu zammı yapmak mecburiyetinde kaldı. Şu an 6 TL olan bir köy ekmeği 7 TL’ye çıktı, çeşitlere ve fırınlara göre de bu rakamlar değişiyor...”

Bazı tütün markası fiyatları şöyle:

Sansung Blue Tütün: 16 TL’den 18 TL’ye yükseldi.

Rothmans Tütün: (50 gr) 17 TL’den 19 TL’ye yükseldi.

Rothmans Tütün: (25 gr) 9,25 TL’den 10,25 TL’ye yükseldi.

Drum Tütün: (50 gr.) 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi.

Drum Edge Yellow Tütün: (50 gr) 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi.

Golden Virginia Green Tütün: (50 gr) 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi.

Golden Virginia Yellow Tütün: (25 gr) 10,25 TL’den 11,25 TL’ye yükseldi.

Old Holborn: (50 gr) 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi.

Old Holborn: (25 gr) 10.25 TL’den 11.25 TL’ye yükseldi.