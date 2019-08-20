Ekipler kendi kültürlerini tanıttı

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında Yeniboğaziçi Festival Alanı’nda yabancı ülkeler oyunları ve ülkelerini tanıttı.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivale İstanbul, İzmir, Bodrum ve Polonya’dan katılan ekipler, sahne öncesi kendi kültürlerini tanıtıp, kültürlerine özel ikramlarda bulundular.

Gösteriler sonrası plaket takdim edildi.

“AYTOTORO TAVASI” YEMEK YARIŞMASI YAPILDI

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleşen Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında geçtiğimiz gece “Aytotoro Tavası” yemek yarışması yapıldı.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’nin düzenlediği geceye Halken Consturaction sponsor oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını Mustafa Şah’ın yaptığı komitede Ahmet Hocalar, Mine Adalı er, Emine Çiçekseven, Feray Sencar ve Aysel Bodi yer aldı.

Birinciliği Sıdıka Kuşaf alırken, ikinci Kezban Poyraz üçüncü ise Nermin Kandilli oldu.

Yarışması sonrası tüm seyircilere yemeklerden ikram edildi.

YENİBOĞAZİÇİ’NDE RESSAMLAR BULUŞTU

Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında, 2. Uluslararası Ressamlar Buluşması gerçekleşti.

Serginin açılışını eski Turizm Bakanlığı müsteşarı Yalçın Vehit, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve meclis üyeleri katıldı.

Birçok sanat eserinin yer aldığı sergiye 15 ressam katıldı. Açılış sonrasında tüm ressamlara plaket takdim edilirken, ressamlarla konuklar bir arada tabloları gezme fırsatı buldu.